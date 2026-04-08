Internacional
China acelera con los camiones eléctricos y amenaza el dominio europeo
El gigante asiático dispara la venta de camiones eléctricos y prepara su desembarco en Europa con precios más bajos
Elena Castellano
China no solo lidera el mercado del coche eléctrico, también está ganando terreno rápidamente en otro sector clave: el de los camiones pesados. En 2025, cerca del 30% de las ventas en este segmento correspondieron a vehículos eléctricos o de nueva energía, una cifra muy por encima de Europa, donde apenas se alcanza el 5%.
El crecimiento ha sido meteórico. Hace apenas unos años, en 2021, estos camiones representaban menos del 1% del mercado chino. Desde entonces, la adopción se ha disparado hasta convertir al país en el referente mundial, dejando muy atrás a otras regiones tanto en volumen como en velocidad de implantación.
Un sector más difícil de electrificar
A diferencia de los turismos, los camiones pesados presentan mayores retos técnicos. Requieren baterías de gran tamaño, lo que impacta en la carga útil, y necesitan mucha más energía para operar. Además, el sector del transporte de mercancías ha mostrado tradicionalmente más resistencia al cambio tecnológico.
Aun así, China ha conseguido avanzar gracias a una combinación de políticas públicas y ventajas económicas. El Gobierno ha impulsado su adopción obligando a industrias clave a incorporar estos vehículos, además de ofrecer ayudas para sustituir modelos diésel.
Claves del éxito chino
El resultado es un mercado interno muy potente, con costes operativos mucho más bajos. Actualmente, recorrer un kilómetro con un camión eléctrico en China puede costar hasta tres veces menos que con uno diésel, lo que permite amortizar la inversión inicial en pocos años.
A esto se suma una infraestructura específica en expansión. El país ha desarrollado los llamados “corredores verdes”, con estaciones de carga adaptadas a vehículos pesados en rutas estratégicas. También destaca el sistema de intercambio de baterías, que permite sustituirlas en apenas unos minutos.
El reto de la larga distancia
Pese a los avances, todavía hay limitaciones. Los camiones eléctricos funcionan especialmente bien en rutas cortas o predecibles, como puertos o entornos urbanos. Sin embargo, en trayectos largos siguen existiendo problemas de autonomía, ya que muchos modelos no superan los 300 kilómetros por carga.
Esto dificulta su uso en rutas interregionales, donde los vehículos pueden recorrer hasta 1.000 kilómetros diarios. Resolver este desafío será clave para consolidar su expansión global.
La llegada a Europa
El siguiente paso de los fabricantes chinos es Europa. Varias marcas preparan su entrada en 2026 con una estrategia agresiva basada en precios más bajos, hasta un 30% por debajo de la media actual del mercado europeo.
Aunque siguen siendo más caros que los camiones diésel, el menor coste de uso y la rapidez en el desarrollo de nuevos modelos están cambiando las reglas del juego. Mientras en Europa un nuevo camión tarda años en llegar al mercado, algunas empresas chinas lo logran en mucho menos tiempo.
Los grandes fabricantes europeos observan con preocupación este avance. Aunque cuentan con una fuerte reputación, reconocen la velocidad y capacidad de innovación de sus nuevos competidores.
En paralelo, el sector presiona a las instituciones europeas para acelerar medidas que impulsen la electrificación. Lo que está en juego es enorme: si la tendencia continúa, China podría reducir de forma significativa su consumo de diésel en los próximos años y consolidar su liderazgo en una industria clave para el transporte global.
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