Bruselas avisa a España sobre la reducción del IVA a los carburantes: la situación podría acabar en multa

El Gobierno propuso a principios de febrero un Real Decreto-Ley para limitar el precio de los bienes y servicios en caso de situación de emergencia, una medida que no llegó a ponerse en marcha tras la negativa de PP, Vox y Junts en el Congreso días después.

A cambio, para aliviar la subida de los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra en Irán, se redujo de manera extraordinaria el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, sobre los carburantes. En vez de cobrar un 21%, se pasó a cobrar un 10%. La medida es, desde que se aprobó, temporal y vendrá revisada en el mes de junio para considerar su continuación o no, según los precios de los combustibles en ese momento y la situación internacional.

La reducción del IVA va contra la normativa europea

Pese a esta temporalidad, Bruselas no ha visto esta decisión con buenos ojos y así se lo ha hecho saber no solo a España, también a Polonia, según ha podido confirmar la agencia EFE. Esta rebaja del IVA sobre los combustibles se desvía de la normativa europea sobre este impuesto. En concreto, la directiva del IVA sobre bienes y servicios. ¿Qué puede pasar en caso de un pais tome una medida que entre en conflicto con las de la Unión Europea? Se podría llegar, incluso, a abrir un expediente sancionador que acabara en la imposición de una sanción a dicho país. No obstante, hay tiempo y decisiones a tomar antes de llegar a este desenlace.

En la carta dirigida a España por el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, se explica que la directiva europea del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido de este gravamen a los combustibles, pero que sí se puede (y se recomienda), en su lugar, rebajar los impuestos especiales a los hidrocarburos; una medida que España comenzó a aplicar tras la aprobación el 22 de marzo del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, donde también se incluye esta reducción del IVA.

Medidas para redistribuir las consecuencias de la guerra

Respecto a estas medidas para frenar el impacto de la guerra, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis; tras la última reunión del Eurogrupo apuntó que "cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía" debe ser "selectiva y temporal, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas", al mismo tiempo que deben ser "coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético".

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En la misma línea, la semana pasada, España, aliada con Alemania, Italia, Portugal y Austria, formó parte de una solicitud enviada a Wopke Hoekstra para que Bruselas implemente medidas que graven, de manera extraordinaria, a los beneficios que las empresas energéticas están obteniendo en el contexto de la guerra del llamado Oriente Medio. La finalidad de estas medidas debe ser la redistribución "de manera equitativa" de las consecuencias del conflicto.