Baic aterriza en España con el X75, disponible desde 29.995 euros

El Grupo Invicta, importador oficial de Baic en España, abre pedidos del nuevo Baic X75, un SUV de tamaño medio que destaca por su diseño contemporáneo, un elevado nivel tecnológico y un equipamiento de serie especialmente completo.

BAIC X75 / Baic

El modelo ya está disponible desde 34.995 euros al contado, o 29.995 euros financiado, lo que lo sitúa como una de las propuestas con mejor relación valor-precio de su segmento en el mercado español.

Además, el Baic X75 refuerza su posicionamiento con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros, aportando un plus de tranquilidad al cliente.

Con sus 4,75 metros de longitud, el modelo se posiciona como una de las propuestas más competitivas dentro del segmento de los SUV familiares. El nuevo Baic X75 combina una aerodinámica cuidada con un amplio habitáculo de cinco plazas y una dotación tecnológica concebida para maximizar el confort y la conectividad.

Interior del Baic X75 / Baic

Los cinco ocupantes -con asientos tapizados en cuero, calefactados, ventilados y con función de masaje- disfrutan de un interior especialmente luminoso gracias a su techo panorámico de 1,3 metros de longitud, practicable sobre las plazas delanteras. Además, el sistema incorpora cierre automático en caso de lluvia o a alta velocidad, mejorando el confort acústico y la experiencia a bordo.

En el interior, destaca un salpicadero digital configurado en torno a tres pantallas. La instrumentación, de 7 pulgadas, se complementa con una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas y resolución HD para el sistema multimedia. A ellas se suma un tercer display, integrado en la consola central flotante, desde el que se gestionan la climatización bizona y las funciones de confort de los asientos.

“Con el nuevo X75 damos un paso más en nuestra apuesta por ofrecer vehículos con un alto nivel de producto y equipamiento a un precio realmente competitivo. Es un SUV que responde a lo que hoy demanda el cliente: tecnología, confort y valor. Todo ello respaldado por la solidez industrial de Baic —uno de los grandes grupos automovilísticos a nivel global y socio de fabricantes de referencia como Mercedes-Benz— y por una red de 25 concesionarios oficiales en España, junto con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros”, asegura Julián Alonso, presidente de Grupo Invicta.