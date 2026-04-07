Tic Tac Tic Tac, Porsche diversifica y se apunta a los relojes

Porsche sigue ampliando su actividad más allá del automóvil, tras inaugur una nueva fábrica de relojes en Suiza, un proyecto con el que refuerza su apuesta por la producción propia y por la personalización.

La apertura oficial tuvo lugar el 2 de abril de 2026 en la localidad de Grenchen y supone un movimiento estratégico en la diversificación del negocio para la compañía. No es solo un cambio de instalaciones, sino una forma de organizar su actividad con mayor autonomía y control sobre todo el proceso de fabricación. Además, refuerza la idea de que la relojería se ha convertido en un negocio importante dentro del universo Porsche.

Relojes Porsche / Porsche

De hecho, la propia Porsche AG destaca que es la única marca de automóviles que cuenta con una manufactura relojera propia, un detalle que explica bien hasta qué punto la compañía quiere mantener estándares de calidad elevados y una identidad definida en este ámbito.

La nueva manufactura Porsche Design en Grenchen sustituye al anterior centro de producción situado en Solothurn, que se había quedado pequeño para las necesidades futuras. Se trata de un centro especializado que concentra el desarrollo y la producción de relojes mecánicos Porsche Design en un mismo lugar, algo que facilita la coordinación del trabajo y permite mantener un control más directo sobre cada fase del proceso.

Relojes Porsche / Porsche

La planificación y la construcción se han desarrollado durante unos tres años, desde la primera evaluación del edificio hasta la puesta en marcha definitiva. Un periodo razonable para un proyecto industrial de este tipo y que refleja una visión claramente orientada al largo plazo.

Uno de los aspectos más importantes de esta nueva etapa es la personalización. Los relojes fabricados a medida se han convertido en el eje central de la oferta de la marca, siguiendo una filosofía muy parecida a la que se aplica en el sector del automóvil, donde cada cliente puede configurar su vehículo según sus preferencias. Cada reloj se desarrolla de forma individual, combinando precisión técnica y un diseño coherente con la identidad de la marca. El objetivo no es producir grandes volúmenes, sino ofrecer productos que respondan a las expectativas de cada cliente.

En palabras de Matthias Becker, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG: “como primer fabricante de automóviles con su propia manufactura de relojes, tenemos un propósito claro: ofrecer a nuestros clientes piezas excepcionales que combinen innovación, precisión y un alto grado de personalización al más puro estilo Porsche”.

Relojes Porsche / Porsche

La nueva planta cuenta con una superficie total de unos 3.600 metros cuadrados y dispone de diez puestos de relojería equipados con tecnología moderna. Todo el espacio se ha diseñado para facilitar el trabajo y reducir posibles errores, algo fundamental cuando se trata de piezas pequeñas y procesos muy delicados.

Tradición relojera

La elección de Grenchen responde también a su tradición dentro del sector. Se trata de una de las regiones con mayor experiencia en la industria relojera suiza, con un entorno de proveedores y profesionales especializados que facilita el desarrollo de este tipo de actividad.

El edificio, además, tiene su propia historia. Fue la antigua sede de la marca de relojes Eterna y ya había estado vinculado a Porsche Design en el pasado, lo que añade un componente simbólico al proyecto.

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La nueva planta no solo funciona como centro de producción. También se ha concebido como un espacio de contacto con el cliente. En la planta baja se ha habilitado una zona expositiva que muestra la evolución de la marca desde 1972 y un área denominada “Fitting Lounge”, donde los usuarios pueden configurar su reloj y recogerlo en el mismo lugar una vez finalizado.