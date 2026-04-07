Probamos el nuevo Toyota RAV4, ahora más eficiente, que ya está siendo todo un éxito en ventas

El Toyota RAV4 forma parte del catálogo de la marca japonesa desde 1994. Ahora estrena su sexta generación que ya está cosechando buenos números con más de 2.500 pedidos en dos meses desde la apertura de las reservas a finales de enero. La producción ha empezado en este mes de marzo y las primeras entregas a los clientes se harán entrado el verano.

¿En qué cambia el nuevo Toyota RAV4? Estéticamente se actualiza para ser un SUV más cuadrado y más robusto. Mecánicamente, estrena una opción híbrida enchufable y en general reduce sus emisiones de CO2 por kilómetro. También es más tecnológico y disfruta de un nuevo sistema de infoentretenimiento. Mantiene las medidas de la generación anterior pero el cambio de diseño le hace ganar volumen total de maletero, si bien pierde capacidad hasta la bandeja, se queda alrededor de los 500 litros.

Un coche más asentado

A la hora de conducirlo, se nota un coche estable, acelera bien y el tacto de la dirección, suave pero firme, es muy satisfatorio. El nuevo Toyota RAV4 se levanta sobra la plataforma TNGA-K, ahora mejorada, que le confiere esa mayor sensación de robustez y estabilidad, en parte gracias a que el coche gana un 9,7% de rigidez estructural. Además, el trabajo del cambio de marchas ahora es más fino ya que incorpora un nuevo sistema de cambio, shift-by-wire, con un control completamente electrónico que facilita la integración de la tecnología híbrida del motor. La caja de cambios es la misma e-CVT de Toyota, pero el cambio entre modos es más fluido y el control electrónico limita los tirones y, de hecho, los nuevos Toyota RAV4 funcionan más en modo eléctrico y de una manera más efectiva.

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

Aquí también entra en juego la nueva generación del sistema híbrido, más eléctrico, con una aceleración más natural (y menos 'revolucionada') y más suave y con un consumo que baja a los 4,9 litros por cada 100 kilómetros, con unas emisiones de 112 gramos de CO2 por kilómetro. La batería, además, es más pequeña y ligera en este sistema.

La nueva opción híbrida enchufable del Toyota RAV es la verdadera protagonista de esta sexta generación, disponible con tracción delantera y total. Tiene una autonomía eléctrica de hasta 137 kilómetros por hora, una batería con una capacidad de 22,7 kWh y carga a 50 kW en media hora hasta el 80%. Las potencias son de 272 CV y 309 CV, asociadas a la tracción FWD y la AWD, respectivamente.

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

Gama y precio del nuevo Toyota RAV4

¿Pero qué motores, con CV y con qué tracción del Toyota RAV4 van a estar disponibles en España? La gama comercial de este modelo se estructura en torno a dos acabados, dos motores y dos tipos de tracción. Por un lado, el Toyota RAV4 híbrido convencional solo va a estar disponible con tracción delantera y 185 CV de potencia, con dos acabados: Spirit (46.000 euros) y Advance (43.500 euros).

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

Por otro, el motor PHEV llega con más opciones y se puede escoger con tracción delantera de 272 CV y en los dos mismos acabados, Spirit y Advance, por 49.000 y 46.500 euros. Si se quiere la tracción total, los precios suben en esos acabados a los 51.000 y 48.500 euros respectivamente.

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Como tipo de gama, se encuentra el Toyota RAV4 Limited 4WD híbrido enchufable y también con esa misma motorización y tracción total, el GR Sport AWD, ambas dos opciones por 53.500 euros. Estos precios son los oficiales con descuento de Toyota sin tener en cuenta ni ayudas ni la deducción en el IRPF.