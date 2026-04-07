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El Mercedes-AMG GLE 53 alcanza 585 CV y hasta 93 kilómetros en modo eléctrico

El SUV deportivo de Mercedes-AMG se actualiza con mejoras mecánicas, nuevos sistemas de suspensión y una versión híbrida enchufable más eficiente

Mercedes AMG GLE 53 2026

Mercedes AMG GLE 53 2026 / Mercedes-Benz

Edgar Vivó

Edgar Vivó

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El Mercedes-AMG GLE 53 se renueva con una actualización profunda que afecta a prácticamente todos los elementos clave del SUV de altas prestaciones. No se trata de un simple lavado de cara, sino de una evolución técnica que ofrece más potencia y mayor eficiencia. El resultado es un coche que mantiene intacto su enfoque deportivo, pero que se adapta mejor a las nuevas exigencias del mercado.

De este modo, el nuevo Mercedes-AMG GLE 53 se ofrece con dos configuraciones muy diferenciadas, aunque ambas comparten lo más importante: un motor de seis cilindros en línea de tres litros que ha sido revisado para mejorar su respuesta y su capacidad de girar a altas revoluciones.

Mercedes AMG GLE 53 2026

Mercedes AMG GLE 53 2026 / Edgar Vivó

Por un lado está la versión con tecnología de 48 voltios (MHEV), que desarrolla 449 CV y puede sumar de forma puntual otros 23 CV adicionales gracias al sistema eléctrico integrado. Este conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, una cifra que refleja el carácter deportivo que siempre ha definido a este modelo.

La otra gran novedad es la variante híbrida enchufable (PHEV), que combina ese mismo motor de combustión con un propulsor eléctrico de 184 CV. La potencia total del sistema alcanza los 585 CV y el par máximo llega a 750 Nm, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y una velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h. Además, esta versión permite circular en modo totalmente eléctrico hasta 140 km/h y ofrece una autonomía de entre 88 y 93 kilómetros según el tipo de carrocería, una cifra que permite cubrir muchos desplazamientos cotidianos sin recurrir al motor térmico.

Interior del Mercedes AMG GLE 53 2026

Interior del Mercedes AMG GLE 53 2026 / Mercedes-Benz

Más allá del motor, se ha trabajo realizado un gran trabajo en el apartado dinámico, al incorpora una suspensión neumática con ajuste adaptativo que busca equilibrar el confort en el día a día con la respuesta deportiva cuando se pisa a fondo. Opcionalmente, puede equipar un sistema de estabilización activa del balanceo que actúa mediante actuadores electromecánicos en ambos ejes. Este sistema limita los movimientos de la carrocería en curvas y mejora la precisión de la dirección, pero también ayuda a mantener el confort cuando se circula por superficies irregulares. Finalmente, la tracción total variable y el nuevo control electrónico de estabilidad trabajan de forma conjunta para optimizar la motricidad del SUV en cualquier situación, algo especialmente relevante en un modelo que combina prestaciones elevadas con un enfoque familiar y versátil.

Mercedes AMG GLE 53 2026

Mercedes AMG GLE 53 2026 / Mercedes-Benz

El interior mantiene la línea habitual de Mercedes-Benz, con un enfoque claramente orientado al lujo, el confort y a la calidad. Uno de los elementos destacados es el volante deportivo, que recupera los controles hápticos y permite manejar las principales funciones del vehículo sin apartar la vista de la carretera. También se han reforzado los sistemas de asistencia a la conducción, que facilitan una conducción semiautomatizada mediante funciones de mantenimiento de carril, control de distancia y ajuste automático de velocidad.

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En el apartado digital, el sistema operativo del vehículo ofrece información específica sobre el rendimiento del coche y los distintos modos de conducción, permitiendo adaptar el comportamiento del SUV híbrido enchufable a cada situación.

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