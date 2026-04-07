El mercado de coches usados se mantiene a flote en medio de la crisis de los combustibles y la ausencia del programa Auto+

El mercado de vehículos de ocasión arrancó el año con una leve mejoría en las cifras de ventas y sigue así ya cerrado el primer trimestre del año, durante el que se registraron 629.590 operaciones de compraventa en España, lo que supone un crecimiento muy moderado del 0,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Pese a que hay señales mixtas según el tipo de vehículo y la antigüedad en general en este periodo, marzo ha sido un mes que ha traído optimismo con un crecimiento del 4,8% en las ventas, impulsadas principalmente por el buen comportamiento de los turismos, que avanzaron un 5,5%. Las furgonetas, por su parte, también crecieron, aunque de forma mucho más contenida. En el total del trimestre los turismos sostienen el mercado con una subida del 0,7%, mientras que los vehículos comerciales ligeros retroceden un 1,3%, reflejando un menor dinamismo en el segmento profesional.

Los coches demás de 10 años siguen siendo los protagonistas

Uno de los rasgos estructurales del mercado sigue siendo el peso de los coches más antiguos. Más de la mitad de las operaciones corresponden a vehículos de más de diez años, lo que evidencia tanto la resistencia del parque envejecido como las dificultades para acceder a modelos más recientes. Aun así, se observa un cierto cambio de tendencia ya que los vehículos más nuevos, especialmente los de menos de un año, están ganando protagonismo con crecimientos destacados.

En cuanto a las motorizaciones, el dominio de los motores tradicionales sigue siendo claro. El diésel y la gasolina concentran cerca del 84% de las ventas, aunque el primero continúa perdiendo terreno. Frente a ello, las opciones electrificadas avanzan con fuerza en términos relativos. Los eléctricos y los híbridos enchufables registran crecimientos muy elevados, aunque su presencia en el conjunto del mercado todavía es reducida.

El comportamiento territorial es desigual. Algunas comunidades muestran avances, como Madrid, Cataluña y Castilla-La Macha,mientras que otras registran caídas significativas, destacando especialmente el descenso en la Comunidad Valenciana, influido por un efecto comparativo tras un año anterior atípico.

El contexto no da tranquilidad al sector

A este contexto se suman factores externos que están condicionando la evolución del mercado. El encarecimiento de los combustibles y la incertidumbre regulatoria pesan sobre las decisiones de compra. Desde el sector se valora positivamente la intervención del Gobierno para contener los precios energéticos, aunque los esfuerzos se han calificado como insusuficientes para estabilizar la situación.

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Al mismo tiempo, la llegada tardía del programa Auto+ y las ayudas a la compra de coches nuevos, además de la ausencia de un programa de achatarramiento, añade más dudas a corto plazo según las declaraciones del sector. Aunque bien el mercado de ocasión consiga mantenerse a flote, no recupera del todo un buen ritmo y todavía falta para que el reparto de las ventas den protagonismo a los coches más jóvenes, un movimiento clave para la renovación del parque.