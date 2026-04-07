Gotion lidera el lanzamiento del corredor logístico eléctrico Europa-África

Gotion, Green Power Morocco (GPM) y Chery Heavy Trucks han firmado un acuerdo para desarrollar un corredor logístico eléctrico de gran tonelaje entre Marruecos y Francia, impulsando así el transporte transcontinental de mercancías con bajas emisiones.

La ruta de 2.000 km conecta Agadir (sur de Marruecos), pasando por el puerto de Tánger, con Perpiñán (sur de Francia), y actualmente es transitada diariamente por unos 2.000 camiones pesados. Los socios implementarán gradualmente camiones eléctricos e infraestructura de apoyo para reducir la intensidad de las emisiones a lo largo de esta importante vía comercial.

Modelo de asociación escalable

Gotion y GPM formarán una empresa conjunta para gestionar flotas eléctricas, estaciones de intercambio de baterías, despacho inteligente y almacenamiento de energía.

El despliegue inicial incluye 100 camiones eléctricos de servicio pesado equipados con sistemas de baterías Gotion, y la expansión posterior dependerá del rendimiento y la disponibilidad de la infraestructura. Chery aporta su experiencia en ingeniería y fabricación de vehículos comerciales.

Innovación en carga e intercambio

Se está desarrollando una solución de intercambio de baterías para minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia operativa de los camiones pesados, con el apoyo de trabajos en la estandarización de las baterías y la gestión de su ciclo de vida.

Corredores comerciales de bajas emisiones

El proyecto combina electrificación, infraestructura energética y logística digital para crear un modelo escalable que reduzca las emisiones del transporte de mercancías. En esta etapa no se hacen afirmaciones sobre la neutralidad de carbono; futuras declaraciones sobre el desempeño ambiental requerirán datos verificados y certificación.

Phil Jenkins, consejero delegado de GPM Holding, destacó: "Esta colaboración combina la tecnología de baterías de Gotion con la capacidad de fabricación de Chery para ofrecer soluciones logísticas eléctricas adaptadas a las necesidades regionales. El sector logístico de Marruecos tiene un gran potencial a largo plazo".

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Li Zhen, presidente de Gotion High-Tech, indicó: "Este es un paso importante para ampliar los escenarios de aplicación de nuestras tecnologías de baterías, lo que permitirá ofrecer soluciones de transporte de mercancías prácticas, escalables y con bajas emisiones".