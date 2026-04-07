GLP: la vía rápida y económica para transformar un coche a etiqueta ECO

En un contexto de transición energética y de implantación de Zonas de Bajas Emisiones en las principales ciudades españolas, el GLP (autogás) se consolida como una alternativa disponible, segura y madura, con una red de repostaje en expansión y beneficios tangibles desde el primer día.

De este modo, transformar un vehículo con etiqueta C a ECO mediante la adaptación a GLP es una opción cada vez más valorada tanto por conductores particulares como por operadores de flotas profesionales.

Los privilegios del GLP

GASIB, compañía especializada en comercializar soluciones de GLP bajo la marca Cepsa en la Península Ibérica, subraya que la adaptación a GLP de un coche que originalmente tenga etiqueta C (o incluso B), práctica conocida como retrofitting, automáticamente otorga el distintivo ECO y grandes privilegios para circular por las principales ciudades.

En paralelo, para flotas de transporte pesado, destaca la remotorización como una solución específica que permite sustituir los motores diésel por otros nuevos diseñados para funcionar al 100% con autogás o bioautogás.

Ambas alternativas cobran especial relevancia para flotas profesionales y vehículos de uso intensivo, ya que permite avanzar hacia objetivos de descarbonización y cumplimiento normativo sin afrontar la inversión de una renovación completa, favoreciendo además la economía circular al alargar la vida útil del vehículo y reduciendo los costes de explotación gracias al uso de un combustible más económico.

Existen cinco grandes ventajas al llevar a cabo esta transformación:

1.Reducción de las emisiones

En primer lugar, el uso de autogás reduce en un 20% las emisiones de CO2 frente a combustibles líquidos tradicionales, disminuye hasta un 99% otras partículas contaminantes y recorta las emisiones de NOx en un 96% frente al diésel y en un 68% frente a la gasolina. Esto contribuye directamente a mejorar la calidad del aire urbano y resulta útil en flotas profesionales, donde el kilometraje es elevado y el impacto ambiental acumulado es mayor.

2.Retrofitting

En segundo lugar, la conveniencia de mantener el mismo vehículo sin tener que invertir en uno nuevo, con el gasto que conlleva. Para empresas prestadoras de servicios de transporte con presupuestos más ajustados, así como para administraciones públicas que buscan avanzar hacia emisiones neutras, la remotorización o el retrofitting pueden ser vías eficaces y económicamente eficientes.

Depósito de GLP / Neomotor

3.Todo es ahorro

También en el plano económico, el litro de GLP tiene en la actualidad un precio medio de 0,93 euros, mientras que el de la gasolina se sitúa por encima de los 1,50 euros. En la práctica, proporciona un coste significativamente menor en los puntos de suministro frente a la gasolina o el diésel, a lo que se suma un menor coste de mantenimiento en los vehículos que utilizan GLP, aportando ahorros reales desde el primer día.

4.Red de repostaje consolidada

Por otro lado, España cuenta actualmente con más de 970 estaciones de servicio que suministran GLP, lo que garantiza una red de repostaje plenamente consolidada y operativa en todo el territorio nacional.

5.Gran autonomía

En términos prácticos, otro buen valor es el aumento de la autonomía total del vehículo, puesto que el depósito de gasolina de un coche que se adapte a GLP se mantiene. De tal manera, la autonomía aumenta significativamente porque el vehículo pasa a contar con dos depósitos, una ventaja operativa clave para flotas, reparto y servicios, donde minimizar paradas y optimizar rutas es determinante.

El proceso de transformación de un turismo al GLP

Con las ventajas del retrofitting claras, la cuestión es cómo se efectúa este proceso, cuánto cuesta y cómo se compensa. Lo último es lo más sencillo de responder: la inversión se comienza a rentabilizar desde el primer momento porque el coste por kilómetro baja.

La transformación a GLP de un coche de gasolina es relativamente sencilla. Consiste en la instalación de un sistema adicional de inyección de combustible. El coste oscila entre 1.500 y 2.500 euros, cifra que varía en función del tamaño del motor o la capacidad del tanque de GLP que se instale, que se aloja en el maletero o en el hueco original de la rueda de repuesto.

Aparte de la transformación, es necesario homologar la reforma, para lo cual debes acudir a una estación de ITV con el certificado de montaje del kit de GLP en un taller autorizado.

Tras realizar este trámite podrás solicitar, a través de la DGT, el cambio de distintivo medioambiental. No obstante, para que un coche adaptado a GLP se beneficie de la etiqueta ECO debe estar homologado dentro de la normativa Euro 4 en adelante, es decir, portar originalmente la etiqueta C (o los últimos de la B).

Repostaje de GLP / Neomotor

¿Diésel con etiqueta ECO? Con GLP, es posible

Con motores diésel la operación no es la misma. El sistema de inyección de gasolina y el de GLP es muy similar, ya que ambos requieren de una chispa proveniente de la bujía, cambiando sólo el combustible que se inyecta en los cilindros. En cambio, los motores de gasóleo se ponen en marcha por compresión, algo distinto.

La transformación de diésel a GLP consiste en instalar un sistema de inyección de GLP agregado que logra reducir el consumo de gasóleo en torno al 20%, así como una reducción de humo de entre el 30 y 40%.

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En estos casos, el vehículo continúa siendo considerado diésel a efectos normativos, pero la inyección de GLP hace que consuma y emita menos gases contaminantes. Si el vehículo está homologado bajo la normativa Euro 6, es decir, aproximadamente matriculado de 2015 en adelante, se puede beneficiar de la etiqueta ECO. El precio de esta transformación suele situarse entre los 2.500 y los 3.000 euros.