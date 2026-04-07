Consejos
El bulo de las multas al repostar: lo que realmente puedes y no puedes hacer
Qué dice la ley sobre usar el surtidor en estaciones con empleados y cuáles son las únicas sanciones reales
Elena Castellano
Las redes sociales han vuelto a difundir un mensaje que genera dudas entre los conductores: la supuesta multa por repostar sin ayuda en estaciones de servicio con personal. Este aviso, que aparece de forma recurrente, advierte de sanciones económicas que pueden alcanzar los 100 euros, lo que ha provocado inquietud entre quienes acuden a llenar el depósito.
Sin embargo, esta información mezcla hechos reales con interpretaciones incorrectas. Aunque en algunas gasolineras se indica a los clientes que esperen a ser atendidos, esto responde a cuestiones internas de organización y no a una obligación legal. Es importante diferenciar entre normas de funcionamiento del establecimiento y posibles infracciones sancionables.
En realidad, tras revisar la normativa vigente, no existe ninguna disposición que prohíba al usuario manipular el surtidor. El Reglamento General de Circulación no contempla sanción alguna por repostar de forma autónoma, independientemente de si hay empleados disponibles o no en la estación.
Qué establece la normativa
El principal punto legal relacionado con esta práctica se encuentra en el artículo 115 del Reglamento General de Circulación, centrado en las condiciones de seguridad durante el repostaje. Este apartado no menciona multas por servirse combustible uno mismo, sino que detalla las medidas obligatorias que deben cumplirse en todo momento.
Entre estas condiciones destacan apagar completamente el motor del vehículo, desconectar los sistemas eléctricos como luces o radio y evitar el uso del teléfono móvil durante el suministro. Estas normas buscan prevenir riesgos y deben respetarse siempre, sin importar quién realice la operación.
Cuándo sí puede haber sanción
Aunque no existe la famosa multa de 100 euros, sí puede haber sanciones si se incumplen estas medidas de seguridad. En concreto, ignorarlas puede conllevar una penalización de unos 80 euros, ya que el peligro no está en repostar, sino en hacerlo sin las precauciones adecuadas.
En estaciones con empleados, estos suelen verificar que se cumplen las normas básicas, como tener el motor apagado. No obstante, cuando se trata de autoservicio o no hay personal presente, la responsabilidad recae directamente en el conductor, tal y como establece la normativa específica del sector.
La diferencia entre gasolineras asistidas y de autoservicio depende de la regulación autonómica y del tipo de instalación. En las de autoservicio, el cliente realiza el repostaje siguiendo instrucciones visibles, mientras que en las asistidas el personal se encarga del suministro, aunque eso no implica prohibición para el usuario.
En definitiva, los conductores pueden actuar con tranquilidad: no hay sanción por repostar por cuenta propia. Lo verdaderamente importante es cumplir las normas de seguridad y no dejarse llevar por informaciones alarmistas sin verificar.
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