DGT
Así deben señalizar sus maniobras los ciclistas según la DGT
Aunque no sean un vehículo motorizado, los ciclistas también deben señalar sus maniobras en la carretera si no quieren ser multados
Los ciclistas son uno de los colectivos más vulnerables, y con el buen tiempo, cada vez son más los que se animan a salir con su bicicleta por las carreteras de nuestro país, sobre todo por los puertos de montaña.
Por ello, la DGT ha querido hacer un recordatorio de cómo deberían señalizar sus maniobras en las carreteras, con el objetivo de velar por su seguridad y la del resto de usuarios de la vía.
Así tienen que señalizar los ciclistas
Al igual que el resto de vehículos señaliza sus maniobras usando los intermitentes, los ciclistas también tienen que mostrar al resto de conductores hacia dónde se dirigen cuando están circulando por la carretera. Así es como deben señalizar todas sus maniobras:
Recuerda que, en el caso de no señalizarlas no solo estarías poniendo en peligro tu propia seguridad -ya que los ciclistas son uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras- sino que también podrías recibir una multa.
¿Cómo se debe actuar ante la presencia de ciclistas?
Para evitar daños y sustos a los ciclistas y posibles sanciones, conviene recordar las tres reglas básicas que recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT) al realizar adelantamientos a bicicletas:
- En la maniobra de aproximación a un ciclista o grupo de ciclistas, hay que reducir la velocidad en 20 km/h y mantener la distancia de seguridad.
- Adelantar siempre que no exista peligro, dejando al menos 1,5 metros de distancia.
- Si la vía tiene dos o más carriles, cambia de carril.
Por otra parte, también hay que recordar que los ciclistas están obligados a circular lo más a la derecha posible, según establece el artículo 38 del Reglamento General de Circulación, y si es posible por el arcén, siempre y cuando sea suficiente y transitable, u ocupando la parte imprescindible de la calzada. Si incumplen esta norma serán multados con 200 euros.
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