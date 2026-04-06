Vuelve el Freelander de Land Rover, esta vez como marca independiente y con producción en China

El sector automotriz lleva ya un tiempo recuperando nombres de coches míticos para introducir nuevos modelos en el mercado sin perder el factor emocional. Jaguar Land Rover ha decidido tomar el nombre de uno de sus todoterrenos míticos y crear toda una gama de vehículos sobre una plataforma multienergía china.

Freelander, que otrora fue el todoterreno más asequible de Land Rover cuando salió al mercado en 1997, ahora se convierte en una marca con identidad propia y capital chino. El grupo Jaguar Land Rover llegó a un acuerdo de colaboración con el grupo Chery ya el año pasado y el último día de marzo fue el escogido para presentar el concepto que da inicio a esta nueva etapa. El coche definitivo, que será el primero, llegará en la segunda parte de este año.

Todoterrenos electrificados

Desde ambos grupos han asegurado que Freelander funcionará totalmente como una marca independiente, tanto de las que pertenecen al grupo JLR como a las que están bajo el paraguas de Chery. Mientras que la sede oficial de Freelander está ubicada en Shanghái, así como departamentos de tecnología e investigación repartidos por otras regiones de China, sí que habrá un estudio de diseño en Reino Unido.

Freelander Concept97 / Chery/JLR

Respecto al apartado mecánico, lo declarado es que se va a apostar por las nuevas tecnologías, previsiblemente por las electrificadas. Así, la plataforma de la nueva línea de Freelander, la T1X, está desarrollada por Cery y va a permitir una gran capacidad de producción global de PHEV, REEV y BEV. En los próximos cinco años se van a lanzar seis nuevos coches bajo el nombre Freelander, con un lanzamiento cada seis meses. Todo empezará en China, pero la intención es comercializar los coches de Freelander a nivel global.

Freelander Concept97

El concept presentado, el Freelander Concept97, tiene capacidad todoterreno con un nuevo sistema inteligente i-ATS y sistemas de conducción inteligente firmados por Huawei. Además, este Freelander Concept97 es el primer todoterreno 'Freevoy Range-Extendend Hybrid Battery', es decir, que será un híbrido enchufable de batería extendida, un sistema que ya ha llegado a España de la mano de otras marcas chinas como Leapmotor.

Freelander Concept97 / Chery/JLR

Las baterías del coche están desarrolladas por CATL y están diseñadas especialmente para vehículos todoterreno, con una capacidad de carga de hasta 360 kW y sistemas de refrigeración y gestión térmica punteros para mejorar la seguridad y la vida útil de la batería.

Estéticamente, este concepto reinterpreta las líneas de ese primer Freelander con una silueta muy cuadrada y bien asentada sobre el terreno. En cuanto a medidas, se posiciona como un SUV grande de hasta seis asientos, en configuración de tres filas, y mide 5,10 metros de largo, con una distancia entre ejes de 3 metros.

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Freelander Concept97 / Chery/JLR

Esta línea de colaboración entre Chery y JLR puede que acabe influyendo en positivo en otras marcas de los grupos, como es el caso de la gama de todoterrenos iCaur, que ya se fabrican en Wuhu (China) y que no van a tardar en comercializarse en Europa según las últimas informaciones.