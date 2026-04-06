Volvo Trucks pone a prueba su camión de hidrógeno de larga distancia

El desarrollo del camión de hidrógeno ya no es una idea de laboratorio ni un proyecto a largo plazo. Volvo Trucks ha comenzado las pruebas en carretera de sus camiones pesados impulsados por motores de combustión alimentados por hidrógeno, un paso que la propia compañía considera clave en su hoja de ruta hacia el transporte de cero emisiones. El objetivo es claro: preparar el terreno para un lanzamiento comercial que está previsto antes de 2030, según detalla la marca en su última comunicación oficial .

No se trata solo de experimentar con una nueva fuente de energía. La intención es ofrecer una alternativa real para el transporte pesado, especialmente en aquellos escenarios donde la electrificación pura todavía presenta limitaciones, ya sea por infraestructura o por tiempos de recarga.

Camión de hidrógeno de Volvo / Volvo

Uno de los puntos más relevantes de este proyecto es que el nuevo camión de hidrógeno de Volvo no renuncia al rendimiento que exigen las operaciones profesionales. La marca asegura que estos vehículos ofrecerán una eficiencia energética superior, menor consumo de combustible y mayor potencia del motor en comparación con otras tecnologías de combustión de hidrógeno convencionales.

La clave técnica está en la tecnología HPDI, siglas de Inyección Directa de Alta Presión. Este sistema permite inyectar previamente una pequeña cantidad de combustible a alta presión, lo que facilita la compresión necesaria para que el hidrógeno se encienda correctamente. No es una tecnología experimental dentro de la casa, ya que Volvo ya la utiliza en sus camiones de gas GNL, con más de 10.000 unidades vendidas en todo el mundo.

Además, el desarrollo de este motor parte de la base de la cadena cinemática diésel, lo que se traduce en un comportamiento similar al de un camión convencional, pero con una reducción sustancial de emisiones de CO2. Esa continuidad técnica es importante para las empresas de transporte, que necesitan fiabilidad y facilidad de operación por encima de todo.

Recarga del camión de hidrógeno de Volvo / Volvo

Los camiones de hidrógeno de Volvo están concebidos para cubrir trayectos largos y operar en regiones donde la infraestructura eléctrica todavía es limitada o donde los tiempos de recarga de los camiones eléctricos de batería pueden resultar un obstáculo operativo. Según la propia compañía, el alcance operativo superará la distancia diaria de conducción de muchos clientes, lo que sitúa a esta solución en el terreno del transporte pesado real, no en el de las pruebas teóricas. Además, cuando utilizan hidrógeno verde y combustible renovable como el HVO para la ignición, estos camiones tienen el potencial de alcanzar emisiones netas cero de CO2 desde el origen hasta el uso final. Por ese motivo, se clasifican como Vehículos de Cero Emisiones dentro de los estándares acordados por la Unión Europea .

Este movimiento de Volvo forma parte de una estrategia que la marca define como un enfoque de tres vías para alcanzar las emisiones netas cero. En esa hoja de ruta conviven los camiones eléctricos de batería, los eléctricos de pila de combustible y los motores de combustión que utilizan combustibles renovables. Esta diversificación tecnológica refleja una realidad evidente en el sector: no existe una única solución válida para todos los usos. Cada tipo de transporte, cada ruta y cada mercado requiere una respuesta diferente.

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Camión de hidrógeno de Volvo / Volvo

En palabras de Jan Hjelmgren, Responsable de Gestión de Producto en Volvo Trucks: “Las pruebas en carretera son un importante hito para nuestros camiones con motores de combustión de hidrógeno. Estoy convencido de que serán los mejores del sector, si nos fijamos en la eficiencia de combustible, la potencia, el par y la conducción. Los clientes podrán operar igual que con los camiones diésel. Nuestra experiencia con tecnología HPDI en más de 10.000 camiones de gas es una prueba sólida de su rendimiento”.