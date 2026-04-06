Novedad
El Mercedes-Benz GLS 2026 refuerza su perfil más lujoso
El SUV alemán da un nuevo paso al frente con motores revisados, suspensión predictiva y una cabina todavía más digital
El Mercedes-Benz GLS 2026 refuerza justo lo que se espera de un SUV de este tamaño y posicionamiento, que viaje con más aplomo y suavidad, que suene menos, que responda mejor y ofrezca más confort a sus ocupantes. Mercedes-Benz ha realizado en este modelo una profunda actualización que afecta a motores, suspensión, asistencia, iluminación y habitáculo.
Por fuera hay detalles que buscan dejar claro ese salto de presencia sin alterar su esencia. La parrilla crece, el frontal gana una imagen más marcada y aparece la estrella vertical sobre el capó, iluminada en algunos mercados. También estrena nuevos diseños de llanta, dos colores de carrocería y un trabajo de iluminación que aquí sí tiene peso real, porque la nueva Digital Lght de serie promete un campo de luz de alta resolución un 40 % mayor y un consumo de energía de hasta un 50 % menos frente a la anterior. En carretera eso apunta a una visibilidad más trabajada, y además el sistema puede llegar a 600 metros con la luz larga Ultra Range.
Dentro, el cambio más visible es el MBUX Superscreen de serie, que reúne tres pantallas de 12,3 pulgadas bajo una gran superficie de cristal e incluye pantalla para el pasajero delantero. El GLS estrena además MB.OS, actualizaciones por aire y un asistente virtual MBUX con IA que, según la marca, puede mantener diálogos complejos. La navegación combina tecnología de Google Maps con la interfaz propia de Mercedes-Benz, y a eso se suman más de 40 aplicaciones, funciones de pago desde el coche y videoconferencia con la cámara interior en los mercados y situaciones en los que esté permitido.
La parte más importante del cambio reside en la gama mecánica. El GLS 580 4MATIC con motor V8 sube de 516 a 537 CV y eleva el par máximo hasta 750 Nm, disponible entre 2.500 y 4.500 rpm, mientras que el GLS 450 4MATIC mejora su respuesta y lleva su par nominal hasta 560 Nm. A eso se suma un sistema eléctrico de 48 voltios con generador de arranque integrado en todos los motores, una solución que busca hacer más suaves las transiciones del start-stop, apoyar a baja velocidad y reducir consumo, además de permitir disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.
También hay cambios en los dos diésel de seis cilindros, el GLS 350d 4MATIC y el GLS 450d 4MATIC, que estrenan catalizador eléctrico y recurren a un bloque y culata de aluminio para rebajar peso en el eje delantero. La marca anuncia que ha trabajado el ruido, la vibración y la respuesta desde baja carga.
La otra pata del confort está en el chasis. El GLS puede montar E-Active Body Control, con análisis de la situación de conducción 1.000 veces por segundo, y además incorpora una nueva regulación de amortiguadores en la nube con Airmatic. Mercedes-Benz subraya que ese beneficio se percibe especialmente en la segunda y tercera fila. El Mercedes-Benz GLS mantiene siete plazas de serie, con tres filas ajustables eléctricamente, y Mercedes-Benz asegura que en la tercera fila pueden viajar ocupantes de hasta 1,94 metros. Si toca cargar, la segunda fila se pliega plana y el volumen puede llegar a 2.400 litros. Hay además techo panorámico de serie, nuevos acabados, nuevo color Beech Brown, mandos traseros extraíbles, masaje también para la segunda fila con el paquete correspondiente y un sistema de filtrado del aire que renueva completamente el habitáculo aproximadamente cada 90 segundos.
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