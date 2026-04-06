El Mercedes-Benz GLS 2026 refuerza su perfil más lujoso

El Mercedes-Benz GLS 2026 refuerza justo lo que se espera de un SUV de este tamaño y posicionamiento, que viaje con más aplomo y suavidad, que suene menos, que responda mejor y ofrezca más confort a sus ocupantes. Mercedes-Benz ha realizado en este modelo una profunda actualización que afecta a motores, suspensión, asistencia, iluminación y habitáculo.

Mercedes-Benz GLS 2026 / Mercedes-Benz

Por fuera hay detalles que buscan dejar claro ese salto de presencia sin alterar su esencia. La parrilla crece, el frontal gana una imagen más marcada y aparece la estrella vertical sobre el capó, iluminada en algunos mercados. También estrena nuevos diseños de llanta, dos colores de carrocería y un trabajo de iluminación que aquí sí tiene peso real, porque la nueva Digital Lght de serie promete un campo de luz de alta resolución un 40 % mayor y un consumo de energía de hasta un 50 % menos frente a la anterior. En carretera eso apunta a una visibilidad más trabajada, y además el sistema puede llegar a 600 metros con la luz larga Ultra Range.

Mercedes-Benz GLS 2026 / Mercedes-Benz

Dentro, el cambio más visible es el MBUX Superscreen de serie, que reúne tres pantallas de 12,3 pulgadas bajo una gran superficie de cristal e incluye pantalla para el pasajero delantero. El GLS estrena además MB.OS, actualizaciones por aire y un asistente virtual MBUX con IA que, según la marca, puede mantener diálogos complejos. La navegación combina tecnología de Google Maps con la interfaz propia de Mercedes-Benz, y a eso se suman más de 40 aplicaciones, funciones de pago desde el coche y videoconferencia con la cámara interior en los mercados y situaciones en los que esté permitido.

Interior del Mercedes-Benz GLS 2026 / Mercedes-Benz

La parte más importante del cambio reside en la gama mecánica. El GLS 580 4MATIC con motor V8 sube de 516 a 537 CV y eleva el par máximo hasta 750 Nm, disponible entre 2.500 y 4.500 rpm, mientras que el GLS 450 4MATIC mejora su respuesta y lleva su par nominal hasta 560 Nm. A eso se suma un sistema eléctrico de 48 voltios con generador de arranque integrado en todos los motores, una solución que busca hacer más suaves las transiciones del start-stop, apoyar a baja velocidad y reducir consumo, además de permitir disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

También hay cambios en los dos diésel de seis cilindros, el GLS 350d 4MATIC y el GLS 450d 4MATIC, que estrenan catalizador eléctrico y recurren a un bloque y culata de aluminio para rebajar peso en el eje delantero. La marca anuncia que ha trabajado el ruido, la vibración y la respuesta desde baja carga.

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Mercedes-Benz GLS 2026 / Mercedes-Benz

La otra pata del confort está en el chasis. El GLS puede montar E-Active Body Control, con análisis de la situación de conducción 1.000 veces por segundo, y además incorpora una nueva regulación de amortiguadores en la nube con Airmatic. Mercedes-Benz subraya que ese beneficio se percibe especialmente en la segunda y tercera fila. El Mercedes-Benz GLS mantiene siete plazas de serie, con tres filas ajustables eléctricamente, y Mercedes-Benz asegura que en la tercera fila pueden viajar ocupantes de hasta 1,94 metros. Si toca cargar, la segunda fila se pliega plana y el volumen puede llegar a 2.400 litros. Hay además techo panorámico de serie, nuevos acabados, nuevo color Beech Brown, mandos traseros extraíbles, masaje también para la segunda fila con el paquete correspondiente y un sistema de filtrado del aire que renueva completamente el habitáculo aproximadamente cada 90 segundos.