En España estamos acostumbrados a ver coches de policía de lo más normales, sobre todo de estilo SUV o pequeños utilitarios para patrullar las calles. por ello, es posible que si viajas a Italia próximamente te quedes con la boca abierta al descubrir uno de los vehículos que utilizan los Carabinieri (la policía italiana): un Maserati MCPURA de 630 CV de potencia.

La fuerza del MCPURA

El MCPURA que utiliza la policía tiene un motor V6 biturbo Nettuno que otorga 630 CV, una auténtica joya de ingeniería derivada de la competición y que consigue alcanzar más de 320 km/h así como pasar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos.

El Maserati de más de 600 CV que usa la policía italiana para transportar medicinas / Stellantis

Como tiene un propósito muy concreto, Maserati ha adaptado el interior del coche con un compartimento refrigerado para el traslado de contenedores médicos y un sistema de comunicación que permite mantener contacto directo con los hospitales.

Además, las luces de emergencia y la sirena están integradas en la carrocería sin alterar su aerodinámica, manteniendo el diseño y la identidad del modelo original.

Una ‘tradición’ que salva vidas

Este Maserati MCPURA no es el primer "superdeportivo de emergencias" que patrulla las autopistas italianas. De hecho, la Polizia di Stato (compañeros de los Carabinieri) lleva años utilizando modelos de Lamborghini, como el Huracán LP 610-4, para misiones similares.

De hecho, este Lamborghini ha sido capaz de transportar un riñón desde Padua hasta Roma -una distancia de casi 500 kilómetros- en apenas dos horas. La incorporación del Maserati refuerza esta red de transporte donde el helicóptero no siempre es la opción más viable debido a condiciones climáticas o logística de aterrizaje (además del factor de la distancia).

La flota de los Carabinieri también cuenta con un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio / Stellantis

Por si fuera poco, la flota de los Carabinieri también cuenta con un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, el cual, aunque tiene menos potencia (510 CV), ofrece una versatilidad distinta a la del Lamborghini y el Maserati, permitiendo el transporte de personal médico adicional si la situación lo requiere, sin renunciar a una velocidad punta de 307 km/h.

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Con este despliegue de ingeniería, el Gobierno de Italia asegura que cualquier ciudadano, independientemente de lo lejos que esté del hospital emisor, pueda recibir un órgano o medicamento urgente en una ventana de tiempo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.