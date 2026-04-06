El futuro de los coches con etiqueta B: qué pasará realmente en las ciudades españolas

Si conduces un vehículo con etiqueta B, es normal que te preguntes si pronto tendrás problemas, limitaciones o incluso la prohibición de circular por grandes ciudades. Esta inquietud se ha vuelto muy habitual desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) implementó los distintivos medioambientales. Con el crecimiento de las Zona de Bajas Emisiones (ZBE), muchos conductores piensan que estos coches desaparecerán en breve, aunque lo cierto es que el proceso será mucho más lento, flexible y progresivo de lo que se suele decir.

En los últimos tiempos, se ha hablado con frecuencia de los años 2026 y 2027 como momentos clave para el fin de estos vehículos. Sin embargo, la normativa actual no fija una fecha única, ni establece una prohibición general en toda España. En realidad, cada ciudad aplicará sus propias restricciones, que irán llegando de forma escalonada, gradual y más tardía de lo que muchos anticipan. La retirada de estos coches del entorno urbano será un proceso paulatino que se extenderá durante varios años.

Etiquetas medioambientales de la DGT / Carlos Perez

El sistema de etiquetas ambientales fue creado en 2016 por la DGT con el objetivo de clasificar los vehículos según su nivel de emisiones, impacto ambiental y eficiencia. En este contexto, la etiqueta B engloba a coches de combustión que, aunque no cumplen las normativas más recientes, siguen siendo válidos para circular. Incluye turismos de gasolina matriculados desde 2001, diésel a partir de 2006, así como ciertos vehículos comerciales y de transporte con características similares.

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Aunque en su momento estos vehículos supusieron una mejora respecto a los más antiguos, las actuales normativas europeas los han situado en una posición intermedia. No destacan por ser los más contaminantes, pero tampoco alcanzan los estándares más exigentes. Por este motivo, su presencia en ciudades con Zonas de Bajas Emisiones, impulsadas por la Ley de Cambio Climático, será cada vez más limitada, controlada y sujeta a nuevas restricciones con el paso del tiempo.