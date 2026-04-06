Ni se agotan ni mueren: la batería de los eléctricos podría durar más que el propio coche

Las baterías de los coches eléctricos (EV) e híbridos enchufables (PHEV) tienen una longevidad muy superior a la percepción del mercado, como ha demostrado un estudio realizado por Arval, que ha analizado 24.000 certificados de salud (SoH) de estado de baterías de coches usados con sistemas de propulsión EV (66%) y PHEV (33%).

Se trata de una muestra única en Europa por su variedad, ya que incluye vehículos usados de 30 marcas diferentes, vendidos por Arval entre marzo de 2023 y septiembre de 2025, en 11 países europeos.

Los resultados

Este estudio demuestra que la degradación real de las baterías es baja, predecible y muy inferior a lo que se cree comúnmente.

A los 70.000 km , la batería muestra una capacidad restante media del 93%.

, la batería muestra una A los 160.000 km o tras 6 años de uso , el SoH se mantiene por encima del 90%.

, el SoH se mantiene Los vehículos de nueva generación muestran un SoH entre 2 y 3 puntos superior al de los modelos más antiguos.

La degradación es lenta y progresiva: alrededor del 1% cada 25.000 km tras una ligera disminución inicial.

Las futuras normativas europeas (Euro 7 y normativa sobre baterías) introducirán una visualización estandarizada del estado de salud, que pasará a denominarse SOCE (State of Certified Energy, estado de energía certificada).

Novedades para 2027

Para 2027, el estado de salud de la batería será visible directamente en el salpicadero de los nuevos modelos, y cada batería contará con un pasaporte de batería que recopilará su historial y su capacidad certificada.

Estos avances contribuirán a crear un mercado de segunda mano más estructurado, más legible y fiable tanto para los particulares como para las empresas.

La importancia del mercado de coches eléctricos de segunda mano

El estudio del Arval Mobility Observatory refleja que la demanda de coches usados es alta, con un 45% de las flotas corporativas europeas ya incluyendo vehículos usados, y un 85% adicional de empresas esperando incorporarlos a su flota.

Electrificar flotas por sí solo no descarbonizará el parque automovilístico europeo: la verdadera palanca está en desarrollar el mercado de vehículos eléctricos de ocasión. El creciente volumen de vehículos usados representa una gran oportunidad para construir un mercado maduro y competitivo BEV de segunda mano. Con el apoyo adecuado de políticas públicas, la depreciación del vehículo puede estabilizarse y volverse más predecible, lo cual es clave para generar confianza entre los consumidores.