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7 cosas que revisar en tu coche tras la Semana Santa
La mayoría de las personas vuelven a la rutina estos días y es necesario revisar algunos elementos del vehículo si lo has utilizado en las vacaciones
Este lunes ha sido para muchos el final de las vacaciones y la vuelta al trabajo en una rutina en la que se coge, a diario, el coche. Por ello, es imprescindible tanto por nuestra seguridad como por la del resto de usuarios revisar el vehículo para certificar su buen estado, tras exponerse a largos trayectos, cargas extra, altas temperaturas…etc.
Todos estos factores favorecen el desgaste y el deterioro de múltiples piezas de nuestro coche, con el consiguiente riesgo de poder sufrir un accidente si uno de ellos falla. Por ello, a continuación te traemos 7 puntos a revisar en el vehículo tras las vacaciones.
1. Estado de los neumáticos
Una de las partes más esenciales del coche son los neumáticos, ya que suponen el único punto de contacto entre el coche y el asfalto, y de ellos dependen factores tan vitales como la frenada, la estabilidad, el guiado del coche e incluso el confort.
Por ello es fundamental revisar tras las vacaciones su presión y dibujo. Tras un largo viaje puede que encontremos desgastes en la banda de rodadura, deformaciones o incluso grietas. Por otro lado, el calor y las cargas excesivas pueden hacer que la presión descienda. En cuanto a la profundidad del dibujo, si la banda de rodadura está a ras del testigo o es inferior a 3 mm ha llegado el momento de cambiarlos.
2. Nivel de líquidos
Debido al uso intenso del coche e incluso por las altas temperaturas, los niveles de líquidos pueden haber descendido. Por ello, se recomienda revisar el estado y cantidad de los líquidos de refrigerante, freno, lubricante, además del del agua para el limpiaparabrisas.
3. Filtros
Junto a los líquidos, se debe revisar también el estado de los filtros del aceite, del aire, del combustible y del habitáculo. Éstos son esenciales para el correcto funcionamiento de sus respectivos sistemas y del vehículo en general, ya que permiten filtrar las impurezas que puedan llegar de forma externa al motor. Un buen mantenimiento de los filtros alarga notablemente la vida útil del coche.
4. Frenos
En un coche es casi más importante la capacidad de deceleración que de aceleración, por lo que es fundamental comprobar el estado de los frenos después de vacaciones. El calor, los frenazos o su uso prolongado por los atascos contribuyen a desgastar pastillas y discos. El buen funcionamiento de todo el sistema de frenado es vital a la hora de prevenir accidentes.
5. Limpiaparabrisas
El intenso calor es uno de los peores enemigos del limpiaparabrisas, ya que al secar su goma provoca que hagan ruido al funcionar, o lo que es peor, que no limpien bien toda la superficie impidiendo una correcta visión de la carretera en un momento tan delicado como una tormenta.
6. Faros
En la conducción es tan importante ver como ser vistos. El intenso uso del vehículo puede que haya modificado el reglaje de los faros impidiendo una correcta iluminación de la carretera. El sol también puede haber desgastado el plástico que cubre los faros, por lo que es fundamental pulirlos para recuperar una buena iluminación. Lo mismo puede suceder con los pilotos traseros.
7. Limpieza general
Y aunque parezca evidente, finalmente se debe realizar una exhaustiva limpieza tanto exterior como interior. Es básico para el buen mantenimiento del coche, ya que con los viajes se suele colar polvo en el habitáculo, dañando las superficies del interior. Igualmente, limpiar bien el coche por fuera, incluyendo los bajos, ayuda a que la pintura dure más tiempo con su mejor aspecto.
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