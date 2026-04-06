¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en marzo de 2026

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) alcanzan en marzo 28.955 unidades, un aumento del 62,5% respecto a marzo de 2025. La cuota de mercado de los vehículos electrificados este tercer mes se sitúa en 18,9%, 5 puntos porcentuales por encima de marzo de 2025. En el acumulado del año, estos vehículos registran un crecimiento del 59%, con 68.627 unidades vendidas y el 19,1% del mercado.

Respecto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 29,3% este marzo, con un total de 95.356 unidades y representando el 62,2% del mercado total.

Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en febrero de 2026:

1.Tesla Model 3

Tesla Model 3 / Tesla

En el mes de marzo, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.312 matriculaciones.

2.Tesla Model Y

Tesla Model Y / Tesla

En tercer lugar se encuentra el Tesla Model Y, con 1.157 matriculaciones.

3.BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin / BYD

El BYD Dolphin Surf tuvo 608 matriculaciones en el mes de marzo.

4.Toyota C-HR+

Toyota C-HR+ / Toyota

El Toyota C-HR+, en cuarto lugar, tuvo 401 matriculaciones en el mes de marzo.

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5.BYD Atto 2

BYD Atto 2 Comfort / BYD

El BYD Atto 2, en quinto lugar, tuvo 400 matriculaciones.