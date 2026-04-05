Mapa de las carreteras cortadas de la DGT para evitar imprevistos en la vuelta de Semana Santa

Semana Santa es una de las fechas con más viajes por las carreteras españolas. La DGT tenía previsto que se superasen los 17 millones de desplazamientos durante estos días festivos. Si te has ido de viaje y quieres evitar imprevistos en la vuelta, este es el mapa que pone la DGT a disposición.

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa comenzó el pasado viernes 27 de marzo a las 15:00 y estará activa hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete Comunidades Autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana). Esta Operación Especial se divide en dos fases: la primera desde las 15:00 del viernes 27 hasta las 00:00 del domingo 29 de marzo y la segunda desde el miércoles 1 hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Atascos en las carreteras / Getty Images

Estos son los consejos de la DGT para no tener ningún imprevisto en la vuelta de Semana Santa

La Dirección General de Tráfico insiste en la importancia de planificar el viaje para evitar imprevistos. Además, es fundamental informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o puedes llamar al teléfono 011.

Para tener una vuelta segura y sin imprevistos, la DGT también afirma que es muy importante no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no circular bajo los efectos del alcohol o las drogas; respetar los límites de velocidad y el resto de las normas de tráfico. Con paciencia y extremando precauciones, podrás tener un viaje seguro y llegar a casa sin percances.

Vuelta de Semana Santa: Este es el mapa de la DGT que te salvará de muchos imprevistos

La Dirección General de Tráfico tiene en este enlace, un mapa interactivo en el que puedes revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. También se registran todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, carreteras cortadas, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.

El mapa interactivo de la DGT / DGT

Lo primero que visualizas cuando entras a la web, es el mapa de España con símbolos que te avisan de retenciones, obras… Puedes ir pasando con el cursor del ratón para ver de qué trata cada incidencia. También puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular para volver a casa. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico. Además, para asegurarse de los niveles de circulación y las carreteras por las que se pueden circular y las que no, está la leyenda representada por los colores negro (no se puede circular), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas).