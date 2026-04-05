Hablar del Honda SH125i es hacerlo de algo más que un simple escúter. Es referirse a una pieza clave de la movilidad urbana en Europa, a un concepto que ha sabido evolucionar sin perder su esencia y que, 25 años después de su nacimiento, sigue marcando el paso en su segmento. Porque si hay un modelo que ha sabido adaptarse al pulso de la ciudad sin renunciar a su identidad, ese es el Scoopy.

Honda SH125i, 25 años de reinado urbano / Honda

Aunque el SH125i, con motor de cuatro tiempos, vio la luz en 2001, su historia arranca mucho antes. En 1984 nacía la familia SH con el pequeño SH50, un modelo pensado para un uso urbano práctico y accesible que pronto conquistó a miles de usuarios. Su concepto era claro: plataforma plana, tamaño compacto y facilidad de uso. Ingredientes que, con el tiempo, se convertirían en seña de identidad.

España jugaría un papel clave en su consolidación. A finales de los 80, Montesa Honda asumió su producción y fue allí donde nació el sobrenombre “Scoopy”, un apodo que acabaría formando parte del imaginario colectivo de varias generaciones. Desde entonces, el SH no solo ha sido un vehículo, sino también un símbolo cotidiano.

Honda SH125i, 25 años de reinado urbano / Honda

No es la primera vez que la saga SH celebra una cifra redonda. En 2014, Honda conmemoró los 30 años del nacimiento de la familia, poniendo en valor una trayectoria iniciada en 1984 con el SH50 y que ya entonces había marcado a varias generaciones de usuarios urbanos. Aquella efeméride sirvió para reforzar la idea de continuidad y evolución constante que define al modelo, una filosofía que hoy cobra aún más sentido con los 25 años del SH125i, heredero directo de ese legado y máximo exponente de su madurez.

El salto definitivo llegó en 2001 con la introducción de las versiones SH125 y SH150. Aquellos modelos sentaron las bases del éxito actual: ruedas de 16 pulgadas para mejorar la estabilidad, un comportamiento ágil en tráfico y un consumo contenido que rondaba los 30 km/l. A ello se sumaba la introducción del sistema de frenada combinada CBS, una solución innovadora en su momento.

Honda SH125i, 25 años de reinado urbano / Honda

Desde entonces, la evolución ha sido constante pero siempre coherente. La llegada de la inyección electrónica en 2005, los motores eSP en 2012 o la incorporación del ABS y el sistema start&stop marcaron hitos en una trayectoria en la que cada mejora tenía un objetivo claro: hacer más fácil y eficiente el día a día del usuario.

Hoy, en pleno 2026, el SH125i sigue demostrando por qué es una referencia. Las últimas actualizaciones introducen una pantalla TFT a color de 4,2 pulgadas con conectividad Honda RoadSync, iluminación full LED y un diseño aún más depurado. Todo ello sin perder esa silueta reconocible a primera vista, ese equilibrio entre elegancia y funcionalidad que ha definido al modelo desde sus inicios.

Honda SH125i, 25 años de reinado urbano / Honda

Pero si algo explica su éxito no es solo la tecnología, sino su capacidad para conectar con el usuario. Conducir un SH125i es entender por qué ha liderado durante años las listas de ventas en Europa, con más de 20.000 unidades anuales desde 2020. Es ágil entre coches, estable sobre firmes irregulares y lo suficientemente cómodo como para convertir cualquier trayecto cotidiano en algo más llevadero.

También hay una evolución silenciosa pero relevante: la sostenibilidad. La introducción de materiales más responsables y soluciones como los carenados sin pintar en versiones recientes reflejan un compromiso con el entorno que va más allá de la eficiencia mecánica.

Honda SH125i, 25 años de reinado urbano / Honda

En paralelo, su impacto cultural es innegable. En ciudades italianas, españolas o francesas, el SH forma parte del paisaje urbano con la misma naturalidad que los semáforos o las terrazas. Es ese vehículo que no llama la atención pero siempre está presente, acompañando rutinas, trabajos y escapadas cortas.

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Cumplir 25 años no es solo una cifra. Es la confirmación de una fórmula que funciona. El Honda SH125i no ha necesitado reinventarse radicalmente para seguir siendo relevante; le ha bastado con evolucionar con inteligencia. Y ahí reside su verdadero mérito: en seguir siendo, después de todo este tiempo, la respuesta lógica para quien busca moverse por la ciudad con estilo, eficacia y con un plus de seguridad.