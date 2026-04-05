Fiat presenta el nuevo Fiat 600 gasolina y su edición exclusiva 600 ‘Street’

Fiat amplía su gama 600 con la introducción del nuevo Fiat 600 gasolina con cambio manual, una versión creada para aquellos clientes que disfrutan de una experiencia de conducción sencilla, directa y envolvente.

Esta nueva motorización complementa las versiones eléctricas e híbridas que ya forman parte de la gama, reforzando el compromiso de Fiat de ofrecer movilidad accesible para todos, con soluciones que se adaptan a diferentes estilos de vida y expectativas.

Fiat presenta el nuevo Fiat 600 gasolina y el la edición exclusiva 600 ‘Street’ / Fiat

Un motor completamente renovado

El corazón del 600 Gasolina es el nuevo motor T GEN3 de 100 CV, completamente rediseñado en sus áreas clave para ofrecer mayor eficiencia, mejor capacidad de respuesta y fiabilidad a largo plazo.

Incorpora nuevos componentes y una dinámica interna perfeccionada que lo hacen más suave y eficiente en el uso diario. Combinado con una nueva transmisión manual de seis velocidades, ofrece una sensación de conducción más intuitiva y conectada. Asociado a una transmisión manual de seis velocidades, esta versión está en línea con la tradición de Fiat de una movilidad honesta y centrada en las personas.

Estos avances aportan beneficios concretos en la carretera, como una mayor durabilidad y un menor consumo de aceite. Para garantizar la máxima libertad de elección, el nuevo sistema de propulsión térmico estará disponible en todas las versiones, lo que hace que la opción de gasolina sea totalmente accesible en toda la familia 600.

Fiat presenta el nuevo Fiat 600 gasolina y el la edición exclusiva 600 ‘Street’ / Fiat

600 Street: edición limitada a 2.000 unidades

Para celebrar el debut del 600 gasolina, Fiat presenta el 600 Street, la exclusiva edición de lanzamiento que confiere al nuevo motor una identidad audaz, expresiva e inconfundiblemente urbana.

Diseñado para las calles que nunca se detienen, el 600 Street aporta un estilo dinámico y una personalidad marcada a la conducción diaria, donde el espíritu urbano se une al estilo italiano en una versión hecha para destacar allá donde vaya. Se fabricará en una edición limitada de 2.000 unidades, ofrecida en una única configuración que subraya su exclusividad.

Fiat presenta el nuevo Fiat 600 gasolina y el la edición exclusiva 600 ‘Street’ / Fiat

Atrevido, dinámico, y diseñado para los conductores urbanos

El 600 Street estrena un exterior bicolor específico que realza su presencia y acentúa su carácter dinámico. Los detalles en negro en los logotipos de Fiat, las manillas de las puertas y la parrilla delantera añaden contraste y definición, mientras que la insignia “Street” en la parte trasera refuerza su identidad. Las distintivas llantas de aleación negras de 18 pulgadas completan el look, dotando al modelo de una presencia urbana y segura.

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En el interior, el ambiente refleja la misma intención expresiva. El revestimiento del techo en negro crea un ambiente concentrado y dinámico, mientras que el salpicadero negro garantiza la coherencia estilística con los detalles exteriores. Los asientos específicos añaden un contraste limpio y contemporáneo que ilumina el habitáculo y resalta la personalidad fresca y urbana de esta edición.