Volvo vuelve a dar un paso adelante en su histórica apuesta por la seguridad con el cinturón de seguridad multiadaptativo, una tecnología pionera diseñada para mejorar aún más la protección de los ocupantes en situaciones reales de tráfico.

Este avance debuta en el nuevo SUV totalmente eléctrico Volvo EX60 y representa una evolución significativa del cinturón de tres puntos, una innovación que Volvo introdujo en 1959 y que ha salvado más de un millón de vidas en todo el mundo.

Así funciona el cinturón multiadaptativo que estrena Volvo en su EX60 / Volvo

Volvo y la seguridad, siempre de la mano

La seguridad ha sido uno de los pilares de Volvo desde sus orígenes. En 1956, la marca introdujo un cinturón diagonal de dos puntos como accesorio y, en 1957, comenzó a incorporar anclajes para este sistema en los asientos delanteros. Un año después, el ingeniero Nils Bohlin desarrolló para Volvo el concepto que cambiaría para siempre la seguridad en el automóvil: el cinturón de seguridad de tres puntos, compuesto por una banda pélvica y otra diagonal sobre el torso.

En 1959, Volvo introdujo el cinturón de seguridad de tres puntos de serie en sus vehículos, comenzando con los modelos Volvo PV544 y Volvo 122, marcando un antes y un después en la protección de los ocupantes. En un gesto que define la filosofía de la marca, Volvo decidió liberar la patente para que otros fabricantes pudieran utilizarla gratuitamente, con el objetivo de acelerar la mejora de la seguridad en toda la industria automovilística.

La seguridad ha sido uno de los pilares de Volvo desde sus orígenes / Kris Wood

Un cinturón de seguridad que se adapta a todo

El nuevo cinturón multiadaptativo demuestra que la vocación de Volvo de construir los coches más seguros sigue intacta. El nuevo Volvo EX60 eléctrico es el encargado de estrenar mundialmente esta innovadora tecnología de seguridad.

El cinturón de seguridad multiadaptativo utiliza información de distintos sensores del Volvo EX60, que analizan factores como la intensidad del impacto, la dirección de la colisión o la posición del pasajero. Con el análisis continuo de estos datos, el sistema ajusta en milésimas de segundo la fuerza que ejerce el cinturón, aplicando mayor sujeción en impactos más severos o reduciendo la tensión en colisiones leves para disminuir el riesgo de determinadas lesiones.

El nuevo cinturón multiadaptativo demuestra que la vocación de Volvo de construir los coches más seguros sigue intacta / Volvo

Este desarrollo amplía las posibilidades de regulación del cinturón al incorporar más perfiles de actuación, lo que permite adaptarlo mejor a variables como la estatura, el peso, la complexión o la postura del ocupante.

Por ejemplo, si un ocupante más corpulento sufre un accidente grave, el ajuste de carga de su cinturón será más alto para ayudar a reducir el riesgo de lesiones en la cabeza; en cambio, si un ocupante menos corpulento sufre un accidente más leve, el ajuste de carga de su cinturón será más bajo para reducir el riesgo de fractura de las costillas.

Las funciones de este cinturón se han diseñado para que mejoren continuamente mediante actualizaciones inalámbricas del software (OTA). A medida que Volvo Cars va recopilando más datos, el vehículo va mejorando su conocimiento de los ocupantes y de nuevas situaciones, creando estrategias de respuesta.