5 series de Netflix que no perderte si eres fan del motor

Si eres amante del motor, Netflix tiene opciones que van más allá de los documentales tradicionales. Desde historias basadas en la vida de leyendas como Ayrton Senna hasta dramas llenos de velocidad y rivalidad en la pista, estas cinco series combinan acción, pasión y adrenalina para que vivas cada carrera desde el sillón de tu casa.

Senna (2024)

La miniserie recorre la vida de Ayrton Senna, desde sus primeros pasos en el karting en Brasil hasta su consagración como tricampeón del mundo de Fórmula 1. A lo largo de seis episodios, la historia muestra su talento extraordinario al volante, su obsesión por la perfección y su intensa rivalidad con Alain Prost.

En paralelo a su carrera deportiva, la serie también explora su lado más personal: sus relaciones, sus valores y la presión constante de competir en la élite del automovilismo.

El relato culmina con el trágico accidente en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari en 1994, un momento que marcó para siempre la historia de la Fórmula 1 y consolidó el mito de Senna como una de sus mayores leyendas.

Motorvalley (2026)

La serie sigue a Elena Dionisi, heredera de una poderosa familia del motor que, tras ser apartada del negocio, decide crear su propio equipo para competir en el campeonato italiano de GT y demostrar su valía. Para ello se rodea de una piloto tan talentosa como imprevisible y de un ex campeón que busca redimirse desde el muro.

En un entorno marcado por la presión, las rivalidades familiares y la exigencia de ganar, Motorvalley mezcla acción en pista con drama personal, mostrando hasta dónde están dispuestos a llegar sus protagonistas por triunfar en el mundo del automovilismo.

Dale Gas (2022)

La serie sigue a Kike Guerrero, un joven piloto de carreras ilegales que, tras verse implicado en un accidente mortal, se ve obligado a huir de Monterrey. En su intento por empezar de cero, acaba integrándose en una banda vinculada al robo de coches, donde su talento al volante se convierte en su única salida.

En un entorno marcado por la velocidad, el crimen y la supervivencia, Kike tendrá que ganarse la confianza del grupo mientras lidia con su pasado y con enemigos que no olvidan. Entre persecuciones, traiciones y carreras clandestinas, Dale Gas combina acción y drama en el mundo underground del motor.

F1: La Academia (2025)

La docuserie sigue a un grupo de jóvenes pilotos que compiten en la F1 Academy, una categoría creada para impulsar el talento femenino en el automovilismo. A lo largo de la temporada 2024, las cámaras muestran tanto la acción en pista como lo que ocurre entre bastidores.

Con acceso directo al paddock, la serie combina carreras, rivalidades y presión constante con las historias personales de las pilotos, que luchan por abrirse camino en un deporte históricamente dominado por hombres.

Más allá de la competición, F1: La academia retrata el esfuerzo, los sacrificios y la ambición de una nueva generación que busca llegar algún día a la Fórmula 1.

Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix (2019)

La docuserie acompaña a los equipos, pilotos y personal técnico durante un fin de semana completo de Gran Premio, mostrando desde los preparativos hasta la carrera y la celebración posterior. Cada episodio permite vivir de cerca la presión, la estrategia y la intensidad que definen la Fórmula 1.

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Con imágenes exclusivas del paddock y entrevistas con protagonistas, la serie combina velocidad, técnica y drama humano, ofreciendo a los aficionados una mirada única detrás de cámaras de la competición más emocionante del automovilismo mundial.