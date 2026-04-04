Qué día y a qué hora tienes que volver a casa de tus vacaciones de Semana Santa si quieres evitar atascos

La operación retorno de Semana Santa marca uno de los momentos de mayor tráfico del año en España. Sin embargo, en Catalunya hay un factor diferencial que cambia por completo el comportamiento en carretera: el lunes sigue siendo festivo por el Lunes de Pascua, por lo que los movimientos del tráfico pueden cambiar. Este lunes también es festivo en la Comunidad Valenciana, País Vasco, La Rioja, Navarra y Baleares.

Y es que en Catalunya el regreso de aquellos que se hayan ido de vacaciones esta Semana Santa no se concentra únicamente el domingo, sino que se reparte entre dos días. Eso sí, el riesgo de retenciones y atascos en las vías de acceso a las principales ciudades se mantiene tanto el domingo como el lunes.

Cataluña, un retorno en dos fases

A diferencia de otras comunidades, donde el domingo por la tarde es el gran punto crítico, en Catalunya el tráfico se divide en dos grandes momentos: este domingo, cuando se producirá previsiblemente la primera gran oleada de regreso, y el lunes, también con tráfico de alta intensidad. De la misma manera, estos horarios pueden ser orientativos para el resto de comunidades en las que se celebra el Lunes de Pascua.

Las retenciones no quedan diluidas, sino que se reparten entre ambos días. De hecho, en algunos casos puede haber problemas de circulación durante dos jornadas consecutivas y las entradas a Barcelona y su área metropolitana concentran la mayor parte de las complicaciones.

El domingo sigue siendo un día clave, especialmente para quienes no pueden alargar el viaje. Las mejores horas para viajar son:

Antes de las 11:00.

A partir de las 22:00–23:00.

Las peores horas según la DGT y el Servei de Trànsit son:

De 13:00 a 22:00.

Especialmente entre las 17:00 y 21:00.

El lunes festivo da una segunda oportunidad para volver a casa y alargar el viaje, pero también presenta riesgos de atascos, especialmente entre las 16:00 y las 20:00. Lo ideal es viajar a primeras horas de la mañana, antes de las 10.00 o las 11.00.

Los puntos más conflictivos suelen repetirse cada año en Catalunya:

AP-7 (eje principal desde Girona y Tarragona)

C-32 (corredor de la costa)

A-2 (accesos desde el interior)

Rondas de Barcelona

Cuándo volver el domingo a casa en el resto de España

El domingo es, con diferencia, el día más delicado de toda la operación retorno, ya que es en el que se dan afecciones al tráfico en toda España. Según las previsiones habituales de la DGT y datos de años anteriores, se puede esperar tráfico denso desde las 11.00 y circulación con afecciones a lo largo del día hasta por la noche, con un pico entre las 18:00 y las 22:00.

Los accesos a núcleos urbanos concentran los mayores problemas, ya que el flujo se dirige de forma masiva hacia las mismas zonas, aunque se esperan especialmente retenciones en las autovías radiales (A-1, A-3, A-4, A-5, A-6) y los corredores de costa (Mediterráneo, Andalucía, Cantábrico).

Cómo evitar los atascos en la vuelta de Semana Santa

La clave no es dejar de viajar, sino elegir bien el momento. Estas son las recomendaciones prácticas de la DGT:

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