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Estos son los líquidos de tu coche que tienes que revisar antes de viajar en Semana Santa

Debes prestar mucha atención y verificar tu coche antes de un desplazamiento largo, ya que, según varios estudios de la DGT, los fallos mecánicos causan más de un cuarto de los accidentes de tráfico

Mecánico revisando un vehículo

Mecánico revisando un vehículo / Freepik

Rubén Burillo

Madrid
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Llega Semana Santa, una de las fechas señaladas para todos los españolas. La DGT prevé que se superen los 17 millones de desplazamientos por carretera durante estos días. Si te vas de viaje y quieres evitar imprevistos, debes revisar tu vehículo, ya que, según varios estudios de la DGT, los fallos mecánicos causan un 28% de los accidentes de tráfico.

Mecánico revisando el aceite del motor

Mecánico revisando el aceite del motor / Freepik

Viajar en Semana Santa: Estos son los consejos de la DGT para viajar bien y seguro

La Dirección General de Tráfico insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación para evitar imprevistos. Además, es fundamental informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o puedes llamar al teléfono 011.

También es muy importante no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no circular bajo los efectos del alcohol o las drogas; respetar los límites de velocidad y el resto de las normas de tráfico. Con paciencia y extremando precauciones, podrás tener un viaje seguro.

¿Qué líquidos hay que revisar en nuestro vehículo antes de viajar en Semana Santa?

Otro de los consejos que da la DGT para evitar imprevistos cuando viajes en Semana Santa, es revisar los líquidos del vehículo. Estos fluidos son esenciales para el correcto funcionamiento del coche y es muy importante revisarlos regularmente y reemplazarlos cuando sea necesario. Además, revisando periódicamente estos líquidos puedes detectar problemas o averías en tu vehículo antes de que se agraven. Estos son los líquidos del vehículo que debes revisar antes de viajar en Semana Santa:

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La importancia de revisar tu coche antes de viajar

La importancia de revisar tu coche antes de viajar / Freepik

  • El aceite del motor: Es un lubricante que permite que los componentes internos del motor se muevan sin problemas y no se sobrecalienten. Sin aceite del motor o con un aceite defectuoso, podría romperse el motor llegando a ser una avería de unos miles de euros. Según las recomendaciones del fabricante, se aconseja cambiar el aceite cada 20.000 o 30.000 kilómetros o cada 1 o 2 años.
  • El líquido refrigerante: Este líquido ayuda a mantener la temperatura del vehículo adecuada para evitar averías en los componentes internos. Si hay una fuga o no hay suficiente líquido refrigerante, puede provocar daños graves al motor por sobrecalentamiento. Para revisar el líquido refrigerante sólo tendrás que abrir el capó y buscar el depósito, que suele ser algo más grande a simple vista que el del líquido del limpiaparabrisas. El depósito del líquido refrigerante tiene dos marcas: mínimo y máximo. Si éste se encuentra entre ambas, todo estará en orden.
  • El líquido de los frenos: Este fluido proporciona presión a los frenos para detener el vehículo con rapidez y seguridad. Si no hay suficiente líquido de frenos, puedes tener problemas con el sistema de frenado y tener un accidente, por eso es muy importante revisar este líquido antes de viajar.
  • El líquido del limpiaparabrisas: Limpia la suciedad acumulada en los cristales, mejorando la visibilidad. Si llevas el parabrisas, tanto el delantero como el trasero, o los faros sucios, te pondrán una multa de 200 euros. Además, debes llevarlos limpios y revisar el líquido del limpiaparabrisas, porque puede ser muy peligroso llevar los cristales sucios, ya que no tienes una visión nítida a la carretera.
  • La gasolina: Proporciona energía al motor para moverse y hacerlo funcionar correctamente. Además, si apuras y entras en reserva, partes muy importantes de tu vehículo, como los inyectores, el aforador o la bomba de combustible, se pueden ver dañados.

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