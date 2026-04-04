Estos son los líquidos de tu coche que tienes que revisar antes de viajar en Semana Santa

Llega Semana Santa, una de las fechas señaladas para todos los españolas. La DGT prevé que se superen los 17 millones de desplazamientos por carretera durante estos días. Si te vas de viaje y quieres evitar imprevistos, debes revisar tu vehículo, ya que, según varios estudios de la DGT, los fallos mecánicos causan un 28% de los accidentes de tráfico.

Mecánico revisando el aceite del motor / Freepik

Viajar en Semana Santa: Estos son los consejos de la DGT para viajar bien y seguro

La Dirección General de Tráfico insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación para evitar imprevistos. Además, es fundamental informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o puedes llamar al teléfono 011.

También es muy importante no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no circular bajo los efectos del alcohol o las drogas; respetar los límites de velocidad y el resto de las normas de tráfico. Con paciencia y extremando precauciones, podrás tener un viaje seguro.

¿Qué líquidos hay que revisar en nuestro vehículo antes de viajar en Semana Santa?

Otro de los consejos que da la DGT para evitar imprevistos cuando viajes en Semana Santa, es revisar los líquidos del vehículo. Estos fluidos son esenciales para el correcto funcionamiento del coche y es muy importante revisarlos regularmente y reemplazarlos cuando sea necesario. Además, revisando periódicamente estos líquidos puedes detectar problemas o averías en tu vehículo antes de que se agraven. Estos son los líquidos del vehículo que debes revisar antes de viajar en Semana Santa:

La importancia de revisar tu coche antes de viajar / Freepik