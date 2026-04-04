Hace 25 años, Aston Martin presentaba el Vanquish V12, una denominación completamente nueva para un modelo inédito que, en aquel momento, era nada menos que el deportivo más sofisticado y tecnológicamente avanzado jamás diseñado, desarrollado y fabricado por la marca.

Hoy, en su tercera generación, el Vanquish sigue representando la cima de la legendaria gama de deportivos con motor delantero de Aston Martin. Reflejo de una sobresaliente capacidad de ingeniería, cuando debutó en 2024 la tercera generación del Super GT, con 835 CV y 1.000 Nm de par motor, el Vanquish se convirtió en el modelo insignia más potente en la ilustre historia de la marca.

Aunque el modelo actual ocupa un lugar protagonista, la base emocional y aspiracional del impresionante modelo actual se estableció hace un cuarto de siglo con el debut en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2001 del primer Aston Martin en lucir el hoy ilustre nombre Vanquish.

Aston Martin Vanquish: 25 años y tres generaciones de excelencia / Aston Martin

V12 Vanquish: 2001-2007

Incorporando tecnologías que, en aquel momento, eran de vanguardia, como el control electrónico del acelerador (drive-by-wire) y las levas de cambio en el volante inspiradas en la Fórmula 1, el V12 Vanquish, último modelo fabricado en la entonces sede de la marca en Newport Pagnell antes de su traslado a Gaydon, en Warwickshire, marcó el camino a seguir tanto en términos de ambición técnica como de pura potencia.

El primer Aston Martin en portar la denominación ‘Vanquish’ incorporaba un nuevo motor V12 de 6.0 litros que desarrollaba una potencia de 460 CV así como una avanzada estructura de aluminio y paneles de carrocería en materiales compuestos. En su momento, su lanzamiento supuso un importante salto tanto en diseño como en tecnología para la marca de lujo.

Fueron necesarios procesos de fabricación precisos y controlados por ordenador para crear estas estructuras, un enorme avance industrial para Aston Martin en aquel momento, que se desarrollaron en Cupertino, en Silicon Valley (California), y en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido.

Aston Martin Vanquish: 25 años y tres generaciones de excelencia / Aston Martin

Vanquish: 2012-2018

Cuando la segunda generación del Vanquish se desveló en 2012, antes del inicio de su producción al año siguiente, el mundo del automóvil volvió a quedar, una vez más, absolutamente cautivado.

Las características únicas de esta segunda generación llevaron el lenguaje de diseño de Aston Martin a una nueva era. Su carrocería completamente nueva se inspiraba en el hiperdeportivo One-77, adoptando cada panel de fibra de carbono una forma tensa y agresiva.

Todos los paneles exteriores de este Vanquish estaban fabricados en fibra de carbono de especificación aeroespacial, un elemento clave para lograr superficies puras y mantener la precisión necesaria para dar forma a un diseño tan bello. Esto permitió que la carrocería fuera un 25% más ligera que la del DBS al que sustituía.

Bajo su elegante capó se encontraba un motor V12 de 6.0 litros con importantes evoluciones respecto a sus predecesores, incluyendo cuerpos de mariposa de mayor diámetro en el sistema de admisión, el primer sistema de distribución variable doble de la marca, así como nuevas bombas de combustible y un sistema de admisión optimizado. Todo ello se traducía en una impresionante potencia máxima de 565 CV y un par de 620 Nm.

Aston Martin Vanquish: 25 años y tres generaciones de excelencia / Aston Martin

Vanquish: 2024-actualidad

Avanzando una vez más en el tiempo, llegamos a 2024 con el debut del actual y más impresionante Vanquish jamás concebido por Aston Martin.

Impulsado por un nuevo V12 biturbo de 5.2 litros que desarrolla unos impresionantes 835 CV y 1.000 Nm de par, el Vanquish establece un nuevo referente en prestaciones dentro del mundo de los superdeportivos, con una extraordinaria capacidad de aceleración en marcha, reflejada en un 0 a 100 km/h en 3,4 segundos. Por su parte, su velocidad máxima de 345 km/h lo convirtió, en el momento de su lanzamiento, en el Aston Martin de producción más rápido hasta la fecha.

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Como modelo insignia de la marca, el Vanquish incorpora de serie un sistema de frenos Carbon Ceramic Brake. Compuesto por discos de 410 mm en el eje delantero y 360 mm en el trasero, este sistema ofrece un mayor rendimiento de frenado, reduce la fatiga incluso a temperaturas de hasta 800 °C y contribuye a una reducción significativa de las masas no suspendidas.