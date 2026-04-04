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La DGT lo explica: así afecta el alcohol a tu conducción
El consumo de alcohol altera la percepción el comportamiento y la capacidad de decisión al volante, aumentando el riesgo de accidente
Elena Castellano
El alcohol es una sustancia psicoactiva muy presente en nuestra sociedad, su consumo se asocia a múltiples y graves patologías. Es un problema sobre el que no existe suficiente conciencia en relación a los prejuicios que ocasionan, tanto a nivel de salud, como en las relaciones familiares, laborales, sociales, etc.
El consumo de alcohol, altera tanto la aptitud como la actitud para conducir e incrementa el riesgo de verse involucrado en un accidente de tráfico. En su primera fase produce un efecto de euforia, que da lugar a la posible pérdida del control disminuye la percepción del riesgo, modifica el comportamiento y deteriora la función psicomotora, todo ello altera la capacidad para conducir.
El riesgo de accidente no solo hay que asociarlo al consumo muy elevado, ya que sus efectos sobre las capacidades de conducir se observan incluso con niveles muy bajos. A medida que aumenta la cantidad de alcohol en el organismo, aumenta el riesgo de accidente, sufrir lesiones y que estas sean mortales. El riesgo es aún mayor para los jóvenes, debido a que se une la inexperiencia del alcohol y la de la conducción, hecho que justifica que el legislador haya establecido en la norma, los niveles de alcoholemia son menores para los conductores en los dos primeros años del permiso.
Niveles de alcoholemia y principales síntomas al volante
La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en sangre tras el consumo de alcohol, y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre o su equivalente en aire espirado. Las cifras obtenidas en aire expirado multiplicadas por dos dan la tasa en sangre.
- Conductores en general: 0,50 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado.
- Conductores noveles y profesionales: 0,30 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire espirado.
El alcohol afecta a la mayoría de las condiciones psicofísicas necesarias para una conducción segura.
Conducir con un grado de alcoholemia por debajo de las tasas legales no siempre quiere decir que estés en las condiciones ideales para hacerlo. Los efectos del consumo están en función de diferentes variables pudiendo así quedar expuestos y exponer a nuestro entorno a riesgos innecesarios.
Estas son algunas de las alteraciones a nuestro orgamismo después de consumir alcohol:
- Alteraciones en el comportamiento: genera falsa seguridad al volante, disminuye el sentido de la responsabilidad y de la prudencia, aumenta las conductas impulsivas y agresivas, se cometen más infracciones.
- Alteraciones en la percepción y concentración: reduce la concentración y la agudeza visual se deteriora, recogiéndose menos información del entorno y de peor calidad; resulta más difícil atender a dos fuentes de información al mismo tiempo y percibir elementos que hay en los bordes de la vía.
- Alteraciones en la psicomotricidad: cuesta más coordinar los movimientos, se pierden reflejos de anticipación, disminuye el rendimiento muscular y la precisión, se altera el equilibrio y la coordinación motora y psicomotora.
- Alteraciones en el proceso de toma de decisiones: el consumo de alcohol afecta y ralentiza el proceso de la toma de decisiones: asimilación de la información y respuesta motora.
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