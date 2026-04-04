La DGT lo explica: así afecta el alcohol a tu conducción

El alcohol es una sustancia psicoactiva muy presente en nuestra sociedad, su consumo se asocia a múltiples y graves patologías. Es un problema sobre el que no existe suficiente conciencia en relación a los prejuicios que ocasionan, tanto a nivel de salud, como en las relaciones familiares, laborales, sociales, etc.

El consumo de alcohol, altera tanto la aptitud como la actitud para conducir e incrementa el riesgo de verse involucrado en un accidente de tráfico. En su primera fase produce un efecto de euforia, que da lugar a la posible pérdida del control disminuye la percepción del riesgo, modifica el comportamiento y deteriora la función psicomotora, todo ello altera la capacidad para conducir.

El riesgo de accidente no solo hay que asociarlo al consumo muy elevado, ya que sus efectos sobre las capacidades de conducir se observan incluso con niveles muy bajos. A medida que aumenta la cantidad de alcohol en el organismo, aumenta el riesgo de accidente, sufrir lesiones y que estas sean mortales. El riesgo es aún mayor para los jóvenes, debido a que se une la inexperiencia del alcohol y la de la conducción, hecho que justifica que el legislador haya establecido en la norma, los niveles de alcoholemia son menores para los conductores en los dos primeros años del permiso.

Niveles de alcoholemia y principales síntomas al volante

La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en sangre tras el consumo de alcohol, y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre o su equivalente en aire espirado. Las cifras obtenidas en aire expirado multiplicadas por dos dan la tasa en sangre.

Conductores en general: 0,50 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado.

0,50 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado. Conductores noveles y profesionales: 0,30 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire espirado.

Los controles de la DGT que realiza para el consumo de alcohol o drogas / DGT

El alcohol afecta a la mayoría de las condiciones psicofísicas necesarias para una conducción segura.

Conducir con un grado de alcoholemia por debajo de las tasas legales no siempre quiere decir que estés en las condiciones ideales para hacerlo. Los efectos del consumo están en función de diferentes variables pudiendo así quedar expuestos y exponer a nuestro entorno a riesgos innecesarios.

Estas son algunas de las alteraciones a nuestro orgamismo después de consumir alcohol:

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