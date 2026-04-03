El Volkswagen Caddy se pone al día para seguir siendo el aliado de autónomos y familias

El Volkswagen Caddy afronta una nueva etapa dentro de su quinta generación con una actualización que busca mantener su atractivo en un segmento cada vez más competido y exigente. No se trata de una revolución, sino de un ajuste bien medido que combina cambios visibles en el diseño, mejoras en equipamiento y una oferta mecánica ya conocida, pensada tanto para profesionales como para familias.

Volkswagen Caddy 2026 / Volkswagen

La marca alemana pone en valor la trayectoria del modelo, que acumula cerca de 2,9 millones de unidades fabricadas desde 2003 y que en 2025 se convirtió en el modelo más vendido de Volkswagen Vehículos Comerciales, con más de 110.000 entregas en todo el mundo. Una cifra que explica por qué este modelo sigue siendo una pieza clave dentro de la gama y por qué cualquier actualización, por pequeña que sea, tiene un impacto directo en el mercado.

A simple vista, el nuevo Volkswagen Caddy introduce una serie de retoques que buscan actualizar su imagen sin alterar su identidad. El cambio más evidente está en el frontal, donde aparece un paragolpes rediseñado que modifica ligeramente la presencia del vehículo y le da un aspecto más actual. El habitáculo del Caddy también experimentará cambios relevantes, aunque los detalles completos se darán a conocer más adelante, coincidiendo con el inicio de la preventa. Lo que sí se ha adelantado es la incorporación de una pantalla central independiente de mayor tamaño, un elemento que apunta a una mejora en la experiencia de uso y en la percepción tecnológica del modelo.

Volkswagen Caddy Cargo / Volkswagen

Uno de los puntos fuertes del Volkswagen Caddy sigue siendo su versatilidad. La gama mantiene una amplia variedad de configuraciones que permiten adaptar el vehículo a distintos usos, desde el reparto urbano hasta el transporte familiar o actividades de ocio. El modelo se ofrece en versiones de carga y de pasajeros, con dos longitudes de carrocería —normal y Maxi— y configuraciones que van desde cinco hasta siete plazas incluso en la versión corta. En el caso del Caddy Cargo Maxi, el volumen de carga supera los 3.100 litros, una cifra que lo sitúa como una herramienta eficaz para profesionales que necesitan espacio y flexibilidad. También destaca la posibilidad de transformar algunas versiones, como el Caddy Flexible, que permite convertir un turismo de cinco plazas en una furgoneta de dos plazas con mampara, o realizar la operación inversa en pocos pasos. Un enfoque práctico que responde a la realidad de muchos negocios y usuarios que necesitan un vehículo adaptable.

En el apartado mecánico, el Volkswagen Caddy mantiene su oferta actual, con motores de gasolina, diésel y una versión eHybrid que combina eficiencia y capacidad de uso diario. Esta variante destaca por ofrecer una autonomía total superior a 620 kilómetros, de los cuales hasta 122 kilómetros pueden realizarse en modo completamente eléctrico. Un dato relevante para quienes realizan trayectos urbanos frecuentes y buscan reducir el consumo o las emisiones en el día a día.

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Volkswagen Caddy California / Volkswagen

Entre las novedades menos visibles, pero con impacto real en la decisión de compra, destaca la posibilidad de contar con una garantía del fabricante de hasta cinco años. Un argumento especialmente relevante para autónomos, pequeñas empresas y flotas, donde los costes imprevistos pueden afectar directamente a la rentabilidad del negocio. Además, este Volkswagen continúa fabricándose en exclusiva en la planta de Poznań (Polonia), un centro que concentra la producción de esta gama y que ha sido clave en su desarrollo industrial.