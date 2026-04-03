Primera pueba en España: Nos ponemos al volante del nuevo Kia EV4 GT

Pues sí. Ser miembro del jurado europeo de The Car Of The Year tiene algunos privilegios, y uno de ellos (además del acceso a información fiable de primera mano) es poder ponerse al volante de todos los modelos del mercado, incluso muchos meses antes de su comercialización. Este es el caso del nuevo Kia EV4 GT, no confundir con el Kia EV4 GT-Line (la versión con estética deportiva pero que sigue siendo un Ev4 convencional). El lugar de la cita: el circuito barcelonés de Castellolí, donde fuimos el único medio español que lo pudo probar en una jornada de test exclusiva.

Kia EV4 GT / Xavier Pérez

Kia ha apostado por Europa con fuerza, y en los últimos cinco años ha contado con modelos que han sido considerados positivamente por el jurado del galardón. En 2022 el EV6 consiguió el título de The Car Of The Year, en 2023 el Kia Niro acabó cuarto, misma posición que el Kia EV9 en 2024, el EV3 fue segundo en la edición 2025 y este año 2026 el EV4 acabó tercero.

Desarrollo 'racing'

El Kia EV4 GT es la propuesta más extrema desarrollada por el centro técnico de Kia Europa liderado por Tyrone Johnson. Hablamos de un hatchback (afortundamente parece que no lo habrá con la carrocería de tres volúmenes fastback) que entrega casi 300 CV de potencia, y que dispone de un dinamismo mucho más atrevido y cañero que sus hermanos convencionales de la gama EV4. Algo así como su primo el Hyundai Ioniq 5N, pero mucho más conducible y no tan extremo, según nuestra opinión.

Kia EV4 GT / Xavier Pérez

Estéticamente se presenta con algunos elementos específicos. Se diferencia del acabado GT-Line por el acabado de la parrilla, en el faldón del paragolpes, que presenta unas barras verticales, en lugar de horizontales, y con una sección central abierta. En los extremos de la carrocería monta los grupos ópticos «Star-Map», con su firma luminosa en forma de «C».

Kia EV4 GT prueba exclusiva / Xavier Pérez

Prueba exclusiva del nuevo Kia EV4 GT / Xavier Pérez

Los montantes del parabrisas y los protectores de los arcos de las ruedas están pintados en negro brillante. Las pinzas de los frenos están pintadas en verde fluorescente,y monta llantas de aleación son de 20 pulgadas. El faldón trasero también tiene un diseño específico. Muestra un difusor aerodinámico simulado, con sus canalizaciones, tres a cada lado y separadas por cinco estrías que albergarán una cuarta luz de freno.

Buenas prestaciones

El nuevo Kia EV4 GT se presenta como un vehículo dotado de unas prestaciones superiores. Por dentro es muy parecido al resto de modelos de la gama, aunque con algunos detalles estéticos y de software que lo convierten en el tope de gama del EV4. También el volante y los reposacabezas son especiales.

Kia EV4 GT / Xavier Pérez

Prueba exclusiva del nuevo Kia EV4 GT / Xavier Pérez

En marcha su paso por curva, en circuito, es espectacular y cuesta mucho sacarlo de la trazada más eficiente. La dirección es muy precisa, solicitando pocas correcciones. La frenada es uno de sus puntos más fuertes, ya que los ingenieros han conseguido un compromiso ideal, sea cual sea el modo de conducción elegido.

Primera prueba exclusiva del Kia EV4 GT / Xavier Pérez

Aunque lo que más nos sorprendió es que, tratándose de un modelo de semejantes características, la sensación de total seguridad es inmejorable. Al menos así se lo debió parecer al vicepresidente de producto de Kia que se atrevió a subir de copiloto con nosotros.

Dispone de una suspensión eléctrónica específica, que podemos variar en función del modo de conducción que seleccionemos (Eco, Normal, Sport y GT). La aceleración es óptima, con 5,6 segundos para alcanzar los 100 km/h. Estratosférico, tal vez no, pero impresionante, sí.

Dos motores

El EV4 GT está basado en la plataforma E-GMP del grupo, que permite un bajo centro de gravedad, además de una buena gestión térmica y una gran vectorización del par para conseguir ese paso por curva preciso del que hablábamos.

Kia EV4 GT, prueba exclusiva / Xavier Pérez

Dispone de tracción total gracias a sus dos motores eléctricos (dual-motor AWD) que entregan una potencia total de 215 kW, 145 en el eje delantero y 70 kW en el trasero, lo que representa unos 288 CV (194+94 CV). La batería, distribuida por CATL, es la misma que monta la versión 'long-range', con 81,4 kWh de capacidad, prometiendo una autonomía teórica de 500 kilómetros

Prueba exclusiva del nuevo Kia EV4 GT / Xavier Pérez

La caja de cambios virtual permite que el conductor perciba las mismas sensaciones, sonidos y reacciones que si estuviésemos manejando un modelo con cambio convencional y motor de combustión. Milagros de la electrónica y el software. Equipa, como decíamos, suspensión controlada electrónicamente con función de cámara que percibe y reconoce el firme que pisamos. Eso permite una suspensión más rígida que también actua, como decíamos, sobre una dirección que se endurece con la velocidad, al mismo tiempo que se percibe más precisa.

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Kia EV4 GT / Xavier Pérez

El Kia EV4 GT lo veremos en la calle en breve, casi nos atreveríamos a decir que este mismo año, y su objetivo es atacar a modelos como podrá ser el Cupra Raval (aunque su potencia es algo menor con 226 CV, por ahora), el Volkswagen ID.3 GTX o el propio Cupra Leon VZ (aunque este cuenta con motor de gasolina), incluso puede competir con el nuevo Peugeot e-208 GTI que llegará el próximo año. Se producirá en la planta de Kia en Žilina (Eslovaquia).