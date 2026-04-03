El Bugatti W16 Mistral representa la cúspide del rendimiento en hiperdeportivos descapotables, marcando el capítulo final de la legendaria era W16 de la marca. A través del programa Sur Mesure de Bugatti, el roadster trasciende la hazaña de ingeniería para convertirse en una verdadera pieza de artesanía y una obra de arte singular.

El W16 Mistral ‘Caroline’ se erige como una creación exquisita; una sentida celebración de la familia, donde la individualidad se eleva a su forma más refinada.

Bugatti W16 Mistral ‘Caroline’: una edición exclusiva con toque sentimental / Bugatti

Una edición completamente única

Los encargos de Sur Mesure suelen comenzar con una visión abstracta pero eternamente y profundamente personal. Para el W16 Mistral ‘Caroline’, su futuro propietario, un fiel cliente de Bugatti, buscó complementar la filosofía de diseño del modelo con una identidad totalmente única, definida por la delicadeza y la gracia. Esa visión hundía sus raíces en la suave belleza de las flores, entrelazada con el mundo de la alta costura y un sincero tributo en el nombre del coche, elegido en honor a su hija.

Desde el Atelier de Bugatti en Molsheim hasta su nuevo Estudio de Diseño en Berlín, la materialización de esta idea fue confiada al equipo de Acabado de Colores y Materiales de la marca, dirigido por Sabine Consolini, cuya función abarca cada elemento táctil y visual del vehículo. Desde la selección del cuero hasta los acabados en fibra de carbono, pasando por los tonos primarios y los acentos más sutiles, este equipo dedicado y apasionado se embarcó en un viaje de exploración, sumergiéndose en el lenguaje de las flores y la emoción inimitable que evocan.

Inspirándose en los campos de lavanda de la Provenza, los meticulosos jardines parisinos y la sofisticada elegancia de los tejidos y colores empleados en la alta costura, los diseñadores tradujeron la gracia fugaz de la naturaleza en una pieza única de arte automotriz. A través de un diálogo estrecho con el cliente, las discusiones iniciales evolucionaron hacia propuestas refinadas; cada iteración aportaba mayor claridad a una visión que era, a la vez, poética y precisa.

Bugatti W16 Mistral ‘Caroline’: una edición exclusiva con toque sentimental / Bugatti

Exterior cambiante y personalizado

El exterior del W16 Mistral ‘Caroline’ se revela sutilmente, a través del matiz y el movimiento. Su color definitorio, la pintura personalizada ‘Lavender’, surgió de un minucioso proceso de mezcla, ensayo y perfeccionamiento. Explorada inicialmente a través de un amplio espectro de tonos de inspiración floral, con docenas de muestras evaluadas sobre las superficies escultóricas del coche, el tono final se ajustó cuidadosamente para lograr un delicado equilibrio entre calidez y luminosidad, profundidad y brillo.

El resultado es una superficie que cambia con la luz, oscilando entre el violeta azulado y el rojizo, capturando la belleza efímera de las flores en plena floración y resaltando la forma escultórica del coche en una danza de luces y sombras. Bajo este acabado luminoso, la parte inferior de la carrocería está esculpida en fibra de carbono vista ‘Violet Carbon’, tintada en un tono violeta complementario, que asienta el diseño aportando profundidad y contraste.

Bugatti W16 Mistral ‘Caroline’: una edición exclusiva con toque sentimental / Bugatti

Los motivos florales aparecen en superficies seleccionadas del exterior e interior, evolucionando en forma y escala. En ningún lugar es esto más impactante que en la parte trasera, donde el alerón retráctil se convierte en un lienzo para una intrincada composición pintada a mano.

Aquí, capas de tonos lila e iris se aplican con extraordinaria precisión; cada pétalo cuidadosamente definido, cada tono metódicamente entrelazado, transmitiendo una sensación de profundidad y vitalidad. En su centro, el nombre ‘Caroline’ está inscrito con el diseño característico de Bugatti, anclando la creación tanto visual como emocionalmente.

Bugatti W16 Mistral ‘Caroline’: una edición exclusiva con toque sentimental / Bugatti

Interior a la altura

Al entrar en la cabina del ‘Caroline’ se descubre la continuación de la misma narrativa artística, traducida en textura, material y luz. Un juego armonioso de cuero ‘Blanc’ y ‘Minuit’, ricos tonos violetas y fibra de carbono ‘Violet Carbon’ crea un entorno que resulta sereno y expresivo a la vez. El tema floral cobra vida mediante intrincados bordados, elegidos por su capacidad para transmitir profundidad y delicadeza.

Cada reposacabezas presenta un motivo floral espejado, cosido a mano, compuesto por técnicas de costura por capas y miles de hilos que permiten que múltiples tonos coexistan en un solo diseño. Tras un proceso largo y preciso que incluye bocetos, mapeo digital, costura y una meticulosa evaluación de calidad, los detalles resultantes invitan a una inspección cercana, revelando nuevas sutilezas e intriga artística con cada mirada.

Bugatti W16 Mistral ‘Caroline’: una edición exclusiva con toque sentimental / Bugatti

En los paneles de las puertas, el bordado adquiere un carácter más dinámico, con pétalos que parecen flotar y fluir como si fueran llevados por el viento. Este sentido del movimiento fue desarrollado cuidadosamente para reflejar el lenguaje de diseño central de Bugatti, asegurando que incluso los detalles más delicados transmitan energía y vida.

Noticias relacionadas

Interpretado a través de la pintura, el bordado y los materiales, el motivo floral fue creado con esmero para capturar la imaginación, adaptándose perfectamente a cada superficie mientras mantiene su esencia central. El resultado es la expresión perfecta de la filosofía Sur Mesure, donde cada creación es una manifestación impecable de los deseos individuales del cliente y la artesanía de Bugatti.