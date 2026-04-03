Las señas de identidad más deportivas de Alfa Romeo se suman a las características de uno de los SUV premium más innovadores de los últimos años para convertir al Nuevo Alfa Romeo Tonale en un homenaje a la innovación, el refinamiento y el ADN deportivo que siempre han distinguido al “Biscione”.

En la mejor tradición de la firma italiana, el nuevo modelo ofrece un diseño escultural, tecnologías avanzadas y unas cualidades dinámicas que prometen placer y emoción en cada viaje.

Alfa Romeo Tonale: la combinación perfecta entre innovación y deportividad / Max Sarotto

Elegancia aerodinámica

Al diseñar el Nuevo Tonale, los estilistas de la marca han logrado el equilibrio perfecto entre la robustez de un SUV y la elegancia aerodinámica de Alfa Romeo. La historia ha sido su principal musa: el frontal estrena un nuevo emblema cóncavo 3D y un trilobo más horizontal que evocan a mitos como el 33 Stradale, el GT 2000 y el Giulia GTA.

El diseño se refuerza con vías ensanchadas y un voladizo delantero más corto, otorgándole un aspecto más imponente y felino. La paleta de colores rinde homenaje a la historia de la competición con tonos como el Rosso Brera, el Verde Monza y el Giallo Ocre. Además, destacan las nuevas llantas Stile de 19 pulgadas y las Fori de 20 pulgadas, junto con los emblemas de la marca en blanco y negro, siguiendo la línea estética inaugurada por el Junior.

Los estilistas de la marca han logrado el equilibrio perfecto entre la robustez de un SUV y la elegancia aerodinámica de Alfa Romeo / Max Sarotto

Renovado por dentro

A bordo del Nuevo Alfa Romeo Tonale, la mecánica y la electrónica se fusionan para maximizar el placer de conducir. El equipo técnico ha creado un chasis ligero con una distribución perfecta de los pesos, complementado con una calibración deportiva de la suspensión McPherson.

Surgido del mundo de la competición, el modelo incorpora frenos Brembo, el sistema de frenado por cable más avanzado y la dirección más directa del segmento (13,6:1). Tecnologías como la suspensión electrónica Dual Stage Valve (DSV), los amortiguadores Frequency Selective Damping (FSD) y el selector Alfa DNA permiten adaptar el vehículo a cualquier estilo de conducción, logrando un comportamiento en curva excelente que minimiza los balanceos y subvirajes.

A bordo del Nuevo Alfa Romeo Tonale, la mecánica y la electrónica se fusionan para maximizar el placer de conducir / Alfa Romeo

La gama ofrece opciones para todos los clientes: desde el eficiente motor 1.6 Diésel de 130 CV con cambio de doble embrague, hasta el Tonale Ibrida con motor 1.5 Turbo de 175 CV (tecnología híbrida de 48 V) y tracción delantera. El tope de gama lo constituye la variante Q4 Ibrida Plug-In, disponible en versiones de 190 CV y 270 CV, ambas asociadas a la tecnología de tracción total electrificada exclusiva de la marca, representando la máxima expresión de rendimiento y eficiencia del Nuevo Tonale.