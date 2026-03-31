Volvo Cars será el único importador de la china Lynk & Co en Europa

En los concesionarios de Volvo se va a comercializar una segunda marca de automóviles. Se trata de Lynk & Co, propiedad del mismo grupo empresarial chino del que ya forma parte la marca sueca desde 2010.

El holding chino Geely es propietario tanto de Volvo Cars como de Lynk & Co. A esta primera marca le permitió independencia operativa y mantener su sede en Suecia, donde también tiene a sus ingenieros y conserva su propia línea de diseño. Pese a que el capital sea chino, Volvo puede seguir siendo considerada una marca sueca.

Lynk & Co fue fundada en 2016 también en Suecia, al amparo del holding Geely, pero como una empresa conjunta entre este grupo, Geely Auto y Volvo Cars. Nació con ánimos de ser referente en soluciones de conectividad y movilidad de emisiones reducidas. De hecho, todos sus modelos son electrificados, bien sean BEV o PHEV.

Apoyo en la red comercial, independencia en producción y diseño

Si bien Lynk & Co se comercializa en 25 mercados europeos desde su sede en Gotemburgo y a través de distribuidores locales, el nuevo acuerdo entre marcas va a suponer un salto en el crecimiento de Lynk & Co. Geely Auto ha firmado con Volvo Cars lo que se denomina un Memorando de Entendimiento, un acuerdo no vinculante, por el que Volvo asume la responsabilidad de las operaciones comerciales de Lynk & Co en territorio europeo.

El Lynk & Co 08 / Lynk & Co

Esto se traduce en un cambio en el modelo de ventas: ahora, los coches de Lynk & Co se podrán ver y comprar en los concesionarios y puntos de venta de Volvo Cars, un movimiento que aumenta la visibilidad de esta marca relativamente joven y también favorece a los usuarios, ya que podran disfrutar de la red de servicio posventa y el consolidado servicio de atención al cliente de Volvo.

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Eso sí, en un comunicado de la marca, se explica que pese a que Volvo Cars supervisará las operaciones comerciales en Europa, Lynk & Co seguirá encargándose del diseño, desarrollo y homologación de su cartera global de productos como parte del grupo Geely Auto. No obstante, Lynk & Co Europa podrá acelerar su crecimiento y dar soporte a mayores volúmenes de negocio gracias a este acuerdo.