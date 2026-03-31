Así puede perjudicarte la alergia al conducir esta Semana Santa

Semana Santa es una de las fechas con más viajes por las carreteras españolas. La DGT prevé que se superen los 17 millones de desplazamientos en estos días. Si te vas de viaje y quieres evitar imprevistos, tienes que estar muy atento a un problema muy habitual de la primavera.

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa comenzó el pasado viernes a las 15:00 y estará activa hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete Comunidades Autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana). Esta Operación Especial se divide en dos fases: la primera desde las 15:00 del viernes 27 hasta las 00:00 del domingo 29 de marzo y la segunda desde mañana miércoles 1 hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Atascos en la carretera / Archivo

¿Cuáles son las multas de tráfico más frecuentes?

Semana Santa es una de las fechas señaladas con millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Debemos extremar precauciones y estar atentos a la carretera y a la conducción, ya que si no podemos tener un accidente de tráfico. También hay que prestar mucha atención a estas acciones, porque son las multas más frecuentes al volante:

Sobrepasar el límite de velocidad permitido: Esta es una de las sanciones más comunes. Si sobrepasas el límite de velocidad permitido te pueden llegar a multar con hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir.

Esta es Si sobrepasas el límite de velocidad permitido te pueden llegar a No llevar puesto el cinturón de seguridad: No llevar el cinturón de seguridad es una infracción grave que se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné si eres el conductor.

No llevar el cinturón de seguridad es una infracción grave que se sanciona con una Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas: Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Depende de la tasa dada, te pueden llegar a multar con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carné de conducir.

Recuerda, Depende de la tasa dada, te pueden llegar a Utilizar el móvil al volante: Sujetar el móvil con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carné de conducir.

Policía parando a un vehículo / Archivo

Mucho cuidado con este problema muy habitual en primavera

La Semana Santa coincide con una época del año especialmente sensible para la conducción, marcada por el aumento de las alergias respiratorias. Conducir con síntomas que pueden afectar a la capacidad de reacción, como la fatiga, el picor de ojos, lagrimeo, estornudos o somnolencia, puede ser muy peligroso y llegar hasta producir un accidente.

Sonándose los mocos en el coche / Dekra

Según Dekra, organización mundial que garantiza la seguridad vial mediante la inspección de vehículos, si tienes un estornudo que te obliga a cerrar los ojos cuando circulas a 50 km/h, esto equivale a recorrer unos 14 metros sin visión en la carretera. Además, se suma el riesgo de la medicación, ya que algunos antihistamínicos pueden provocar somnolencia o reducir el tiempo de reacción. Por eso es importante mirar el prospecto médico.

También es fundamental revisar los puntos importantes del vehículo, como los neumáticos, el alumbrado, los frenos, la batería, el limpiaparabrisas y sistema de climatización, incluidos los filtros del habitáculo. Dekra subraya la importancia de tener la ITV pasada antes de un viaje largo. No tener la Inspección Técnica del Vehículo en regla es la segunda infracción más multada de España con 609.137 sanciones. Te enfrentarás a una multa de entre 200 a 500 euros si no tienes la ITV correctamente pasada. Si pasas la ITV, pero no llevas la pegatina que lo acredita, te sancionarán con hasta 100 euros. En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una multa de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.