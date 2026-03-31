Esta rotonda en España controla el tráfico mediante inteligencia artificial

Las colisiones y siniestros en las rotondas son más comunes de lo que pensamos. De hecho, la mayoría de accidentes que se producen en ellas se dan por no respetar las normas de tráfico elementales.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de cada tres conductores implicados en accidentes en glorietas estaba cometiendo alguna infracción. Por ello, a menudo vemos agentes de tráfico regulando la circulación en las rotondas, pero estamos muy cerca de que la tecnología pueda realizar esta función de manera independiente.

La rotonda regulada por la inteligencia artificial

Según ha anunciado Óscar Puente -Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible- en sus redes sociales, en los últimos días se ha instalado en la glorieta de Punta Prima (Alicante) un sistema pionero de semaforización inteligente que pretende mejorar la fluidez del tráfico mediante el uso de la inteligencia artificial.

Se trata de una medida pionera que podría mejorar la experiencia de los usuarios y servir como referencia en el futuro de cara a poder regular otras situaciones, como los atascos.

Las 5 infracciones más habituales en las rotondas

Como te decíamos antes, según la DGT uno de cada tres conductores implicados en accidentes en rotondas estaba cometiendo alguna infracción. Estas son las 5 infracciones más habituales: