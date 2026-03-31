Tecnología
Esta rotonda en España controla el tráfico mediante inteligencia artificial
A través de esta tecnología se pretende mejorar la fluidez del tráfico y adaptar las decisiones al usuario y al momento
Las colisiones y siniestros en las rotondas son más comunes de lo que pensamos. De hecho, la mayoría de accidentes que se producen en ellas se dan por no respetar las normas de tráfico elementales.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de cada tres conductores implicados en accidentes en glorietas estaba cometiendo alguna infracción. Por ello, a menudo vemos agentes de tráfico regulando la circulación en las rotondas, pero estamos muy cerca de que la tecnología pueda realizar esta función de manera independiente.
La rotonda regulada por la inteligencia artificial
Según ha anunciado Óscar Puente -Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible- en sus redes sociales, en los últimos días se ha instalado en la glorieta de Punta Prima (Alicante) un sistema pionero de semaforización inteligente que pretende mejorar la fluidez del tráfico mediante el uso de la inteligencia artificial.
Se trata de una medida pionera que podría mejorar la experiencia de los usuarios y servir como referencia en el futuro de cara a poder regular otras situaciones, como los atascos.
Las 5 infracciones más habituales en las rotondas
Como te decíamos antes, según la DGT uno de cada tres conductores implicados en accidentes en rotondas estaba cometiendo alguna infracción. Estas son las 5 infracciones más habituales:
- Exceso de velocidad: Cuando nos aproximamos a una rotonda es fundamental reducir y adaptar la velocidad.
- Entrar sin respetar la prioridad: Respetar la prioridad de paso en una rotonda es clave para circular con seguridad y evitar accidentes de tráfico.
- Salir de una rotonda desde el interior: A la hora de salir de una rotonda, está prohibido hacerlo desde un carril interior.
- No dar prioridad a ciclistas y motoristas: Es fundamental que respetes su prioridad en las entradas, salidas y cambios de carril.
- Cambiar de carril sin respetar la prioridad: En el interior de una rotonda hay que respetar la prioridad y la distancia de seguridad, así como usar los intermitentes.
- La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
- La Generalitat ya incentiva a los centros médicos que acorten las bajas de pacientes, pese a las críticas
- La remodelación del Gobierno entorpece el plan de Moncloa para relevar a Ángel Escribano de Indra
- Los diagnósticos de cáncer de colon se disparan un 40% en menores de 50 años
- Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
- El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
- El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
- Viladecans será el sexto municipio metropolitano en sumarse al veto de Barcelona a los pisos turísticos en 2028