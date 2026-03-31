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Así es como nunca deberías adelantar a los ciclistas según la DGT

Realizar un adelantamiento de esta manera podría costarte 200 euros y 4 puntos en el carnet

Así es como no deberías adelantar a los ciclistas según la DGT

Así es como no deberías adelantar a los ciclistas según la DGT / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Los ciclistas son uno de los colectivos más vulnerables, con el buen tiempo, cada vez son más los que se animan a salir con su bicicleta por las carreteras de nuestro país, sobre todo por los puertos de montaña. 

Por ello, la DGT ha querido hacer un recordatorio de cómo no deberías adelantarlos, ya que se trata de un comportamiento peligroso y que podría suponer una sanción y pérdida de puntos para ti.

¿Cómo se debe actuar ante la presencia de ciclistas?

Para evitar daños y sustos a los ciclistas y posibles sanciones, conviene recordar las tres reglas básicas que recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT) al realizar adelantamientos a bicicletas:

  • En la maniobra de aproximación a un ciclista o grupo de ciclistas, hay que reducir la velocidad en 20 km/h y mantener la distancia de seguridad. 
  • Adelantar siempre que no exista peligro, dejando al menos 1,5 metros de distancia
  • Si la vía tiene dos o más carriles, cambia de carril.

Por otra parte, también hay que recordar que los ciclistas están obligados a circular lo más a la derecha posible, según establece el artículo 38 del Reglamento General de Circulación, y si es posible por el arcén, siempre y cuando sea suficiente y transitable, u ocupando la parte imprescindible de la calzada. Si incumplen esta norma serán multados con 200 euros.

Nunca adelantes así a los ciclistas

Como te decíamos antes, la distancia de seguridad mínima cuando vamos a efectuar el adelantamiento tiene que ser de 1,5 metros entre el vehículo y el ciclista. Si no se respeta esta distancia, te multarán con 200 euros y la retirada de 4 puntos en el carnet de conducir. Aquí hay un claro ejemplo de lo que nunca deberías hacer:

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Además debes de tener en cuenta que esta distancia es obligatoria en cualquier tipo de vía, incluso dentro de un municipio, y es fundamental para garantizar la seguridad del ciclista. 

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