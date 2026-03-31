Maxus Deliver 7 gana músculo y capacidad para el trabajo diario

La Maxus Deliver 7 evolucióna con la llegada de la gama 2026, una actualización que no se limita a pequeños ajustes, sino que introduce mejoras claras en los aspectos que realmente importan a los profesionales: rendimiento, capacidad de carga, seguridad y versatilidad.

Lo más importantes es la ampliación de la gama. A la carrocería ya conocida se suma ahora una nueva versión más compacta, denominada L1H1, que con una longitud total de 4.998 mm ofrece un volumen de carga de 6,3 metros cúbicos, una cifra que resulta especialmente interesante para quienes necesitan moverse con agilidad en entornos urbanos sin renunciar a una buena capacidad de transporte.

Por encima se mantiene la variante L2H1, que alcanza los 7,2 metros cúbicos de volumen de carga, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de negocio, desde reparto urbano hasta trabajos que requieren transportar mercancía de mayor tamaño.

En el apartado mecánico, la Maxus Deliver 7 incorpora una evolución de su motor diésel de dos litros que mejora tanto las prestaciones como la eficiencia. Este bloque desarrolla ahora 170 CV y un par máximo de 390 Nm, lo que supone un incremento de potencia y fuerza respecto a la generación anterior. En la práctica, esto se traduce en una respuesta más contundente cuando el vehículo circula cargado o cuando afronta trayectos exigentes, algo habitual en el uso profesional. La velocidad máxima se sitúa en 160 km/h, mientras que el consumo homologado se mueve en una horquilla aproximada entre 7,7 y 8,0 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la versión. La transmisión sigue confiando en una caja manual de seis velocidades y tracción delantera, una configuración clásica en este tipo de vehículos que prioriza la robustez y la facilidad de mantenimiento.

La masa máxima autorizada se sitúa en 3.370 kg, lo que permite alcanzar una carga útil de hasta 1.300 kg, una cifra que responde a las necesidades habituales de muchas empresas y autónomos. A esto se suma una capacidad de remolque con freno de 2.500 kg, que amplía las posibilidades del vehículo en actividades que requieren transportar equipos adicionales o remolques. La zona de carga tiene una anchura interior que alcanza los 1.800 mm, con una anchura entre pasos de rueda de 1.390 mm, dimensiones que facilitan la colocación de mercancía y optimizan el espacio disponible.

Tecnología y confort para largas jornadas

El interior de la furgoneta Maxus Deliver 7 incorpora elementos que buscan hacer más llevadero el trabajo diario. Entre ellos destaca un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas que facilita la lectura de la información durante la conducción. También se incluyen detalles que, sin ser espectaculares, resultan muy útiles en el uso cotidiano, como el volante multifunción regulable en altura y profundidad, el encendido sin llave o el aire acondicionado con filtro antipolen. Son elementos que contribuyen a mejorar la ergonomía y el confort en jornadas largas al volante.

En la zona de carga se incorpora un suelo de material resistente y panelado interior parcial, soluciones pensadas para proteger la carrocería y facilitar el mantenimiento del vehículo.

Otro de los puntos fuertes de la Maxus Deliver 7 es el refuerzo de su equipamiento de seguridad, que se adapta a los requisitos de la normativa GSR 2.3, prevista para entrar en vigor próximamente. El vehículo incorpora un amplio conjunto de sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos el aviso de colisión frontal, el frenado de emergencia automático, la detección de ángulo muerto o el asistente de mantenimiento de carril. También cuenta con control de velocidad de crucero con limitador y sistema de monitorización del conductor, soluciones que ayudan a reducir riesgos en el trabajo diario.

Una oferta para profesionales

La gama Maxus Deliver 7 se posiciona como una opción dirigida claramente al ámbito profesional, con una propuesta que combina capacidad, robustez y un equipamiento completo desde el inicio. El modelo arranca en 20.819 euros para la versión de carrocería corta y en 21.365 euros para la variante larga, ambos precios sin IVA y con descuento comercial aplicado.

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Además, cuenta con una garantía de cinco años o 160.000 kilómetros, un aspecto que aporta tranquilidad a quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo y necesitan minimizar costes imprevistos.