Estos vehículos tendrán que pasar su primera ITV en abril ¿Está el tuyo?

El estado de los principales sistemas del vehículo resulta determinante a la hora de superar la Inspección Técnica de Vehículos y, sobre todo, para garantizar una conducción segura. Neumáticos, frenos, alumbrado, suspensión, emisiones o dirección son elementos sometidos a un desgaste continuo que, si no se comprueban a tiempo, pueden derivar en defectos graves.

La mayoría de conductores suelen revisar el estado de su vehículo minuciosamente para no tener disgustos cuando pasan la ITV, aunque a día de hoy sigue habiendo personas que desconocen qué deben revisar. Por ello, para aquellos vehículos que este mes de abril tendrán que pasar su primera ITV te contaremos una serie de cosas que chequear para no llevarte ningún disgusto.

¿Qué vehículos pasan la ITV por primera vez en abril?

Según explican desde AECA-ITV, si tu vehículo tiene una matrícula que está entre las letras LXD y LXS este mes de abril tendrá que pasar su primera ITV.

Si tienes un vehículo cuya matrícula se encuentra entre las letras mencionadas, te traemos una serie de cosas que deberías revisar: