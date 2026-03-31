Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AndalucíaViviendaCableado BarcelonaEuromillonesTiger WoodsIránPandemiaBizumLuna llenaMaxi Iglesias
instagramlinkedin

ITV

Estos vehículos tendrán que pasar su primera ITV en abril ¿Está el tuyo?

Si tienes que pasar esta revisión próximamente te traemos también una lista de elementos que debes tener en buen estado

Estos vehículos tendrán que pasar su primera ITV en abril ¿Está el tuyo?

Estos vehículos tendrán que pasar su primera ITV en abril ¿Está el tuyo? / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El estado de los principales sistemas del vehículo resulta determinante a la hora de superar la Inspección Técnica de Vehículos y, sobre todo, para garantizar una conducción segura. Neumáticos, frenos, alumbrado, suspensión, emisiones o dirección son elementos sometidos a un desgaste continuo que, si no se comprueban a tiempo, pueden derivar en defectos graves

La mayoría de conductores suelen revisar el estado de su vehículo minuciosamente para no tener disgustos cuando pasan la ITV, aunque a día de hoy sigue habiendo personas que desconocen qué deben revisar. Por ello, para aquellos vehículos que este mes de abril tendrán que pasar su primera ITV te contaremos una serie de cosas que chequear para no llevarte ningún disgusto.

¿Qué vehículos pasan la ITV por primera vez en abril?

Según explican desde AECA-ITV, si tu vehículo tiene una matrícula que está entre las letras LXD y LXS este mes de abril tendrá que pasar su primera ITV

Si tienes un vehículo cuya matrícula se encuentra entre las letras mencionadas, te traemos una serie de cosas que deberías revisar:

Noticias relacionadas y más

  1. Neumáticos: Son el único punto de contacto entre el vehículo y la calzada. Su desgaste influye directamente en la adherencia, la distancia de frenado y la estabilidad. 
  2. Sistemas de frenos: Es uno de los elementos de seguridad activa más importantes del vehículo. Las pastillas y discos se desgastan progresivamente con el uso, especialmente en conducción urbana.
  3. Alumbrado y señalización: Las bombillas fundidas, los faros desalineados o las carcasas deterioradas son incidencias frecuentes. 
  4. Suspensión y amortiguadores: Se trata de un sistema que se deteriora de forma progresiva y muchas veces el conductor no percibe claramente el desgaste.
  5. Emisiones y sistema de escape: El sistema de escape y los elementos anticontaminación (como catalizador o filtro de partículas) pueden deteriorarse con el paso del tiempo.

TEMAS

  1. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  2. La remodelación del Gobierno entorpece el plan de Moncloa para relevar a Ángel Escribano de Indra
  3. El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
  4. El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
  5. El cáncer de colon será el tumor más diagnosticado en España en 2026, con más de 44.000 nuevos casos
  6. La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
  7. Dasatinib, así es el fármaco ya aprobado para ciertos tipos de leucemia que reduce la inflamación asociada a la psoriasis
  8. Viladecans será el sexto municipio metropolitano en sumarse al veto de Barcelona a los pisos turísticos en 2028

Estos vehículos tendrán que pasar su primera ITV en abril ¿Está el tuyo?

Estos vehículos tendrán que pasar su primera ITV en abril ¿Está el tuyo?

Catalunya se vuelca con La Roja: "Deberíamos tener más oportunidades de verlos en casa"

Catalunya se vuelca con La Roja: "Deberíamos tener más oportunidades de verlos en casa"

Crítica de 'Noche de bodas 2': más dosis de sangre y violencia, y menos de todo lo demás

Crítica de 'Noche de bodas 2': más dosis de sangre y violencia, y menos de todo lo demás

En estado crítico una escaladora de 32 años accidentada el lunes en Coll de Nargó (Lleida)

En estado crítico una escaladora de 32 años accidentada el lunes en Coll de Nargó (Lleida)

La Policía detiene al 'narcoarquitecto' de los túneles del hachís en Ceuta y desmantela toda la organización

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 31 de marzo de 2026

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 31 de marzo de 2026

El horóscopo de mañana, miércoles 1 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, miércoles 1 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

¿Es cierto lo que afirma Feijóo de que Sánchez “ralentiza” la decisión del TC sobre Puigdemont para tenerle “cercado judicialmente”?

¿Es cierto lo que afirma Feijóo de que Sánchez “ralentiza” la decisión del TC sobre Puigdemont para tenerle “cercado judicialmente”?