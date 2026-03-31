Así es el ‘cerebro’ digital del Omoda 7 SHS

Lo que más diferencia a un coche moderno de uno ya más viejo es su ‘cerebro’, y en el caso del Omoda 7 SHS la electrónica se ha convertido en un verdadero argumento de compra. Durante años, el procesador de un automóvil se limitaba a tareas básicas como regular el motor o gestionar sistemas de seguridad, pero la llegada de pantallas, conectividad y asistentes ha multiplicado sus capacidades. Hoy el vehículo se comporta como un sistema tecnológico súper complejo, y eso obliga a priorizar la estabilidad y la respuesta inmediata en cualquier circunstancia.

Interior del Omoda 7 SHS / Omoda

En ese contexto toma protagonismo el Snapdragon 8155, desarrollado para soportar las enormes exigencias de los sistemas actuales. El sistema del coche se pone en marcha en unos cuatro segundos y puede gestionar más de veinte órdenes en medio minuto sin interrupciones. Esto se traduce en una sensación de fluidez constante, especialmente cuando se combinan varias funciones a la vez, como navegación, climatización o entretenimiento.

La base técnica se completa con 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, cifras que sitúan al modelo en una posición muy destacada dentro de su categoría. En un uso cotidiano, esa capacidad adicional busca evitar bloqueos o ralentizaciones en el uso.

Pantalla central del Omoda 7 SHS / Omoda

Gran parte de esa experiencia en el Omoda 7 SHS se concentra en la pantalla deslizante de 15,6 pulgadas, que actúa como centro de control del habitáculo y que la marca describe como la mayor de su categoría. Su resolución 2.5K Ultra HD y un brillo superior a los 1.000 nits apuntan a una visibilidad clara incluso en condiciones de luz intensa, algo que en trayectos urbanos o viajes largos se nota desde el primer momento. Desde ese panel se gestionan multimedia, navegación y ajustes del vehículo con una respuesta inmediata, mientras un cuadro digital de 8,88 pulgadas permite configurar la información según las preferencias del conductor. A esto se suma un Head-Up Display que proyecta datos esenciales directamente en el campo de visión, una solución que busca reducir distracciones y facilitar la lectura de información en situaciones exigentes.

Pero la interacción con el coche va un paso más allá gracias a un control por voz, capaz de reconocer desde qué asiento se emite cada orden. Esa función posibilita que conductor, acompañante y pasajeros traseros gestionen diferentes sistemas de manera independiente, lo que en viajes con varios ocupantes se traduce en mayor comodidad y menos interrupciones.

Instrumentación del Omoda 7 SHS / Omoda

Fuera del habitáculo, la aplicación móvil del vehículo abre la puerta a operaciones remotas como abrir o cerrar el coche, activar la climatización o programar la carga en las versiones electrificadas. El sistema está preparado para actualizaciones OTA, lo que significa que las funciones pueden evolucionar con el tiempo sin necesidad de acudir al taller.

El conjunto tecnológico se refuerza con un sistema de visión panorámica de 540°, que combina cámaras y sensores para mostrar el entorno del vehículo e incluso la zona inferior mediante una función de chasis transparente. En maniobras de aparcamiento o circulación por superficies complicadas, esa información adicional aporta un extra de control y confianza.

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Para poder gestionar todo esto, y mucho más, es esencial que el Omoda 7 SHS cuente con el cerebro más desarrollado e inteligente posible, algo que es posible gracias a tecnología como el Snapdragon 8155.