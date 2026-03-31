Cambio de era: motos que cambian solas

Durante décadas, el cambio manual ha sido parte inseparable de la experiencia de conducir una moto. El juego entre embrague y palanca no solo era técnica: era lenguaje. Sin embargo, ese vínculo está evolucionando. BMW, Yamaha y Honda han comenzado a redefinir la transmisión con sistemas que automatizan parte —o casi toda— la interacción, sin abandonar la base mecánica tradicional.

BMW da un paso decidido con el ASA (Automated Shift Assistant), estrenado en la R 1300 GS, uno de los modelos más representativos de su gama. Aquí desaparece la maneta de embrague y es la propia moto la que gestiona tanto el acoplamiento como el cambio de marchas. El conductor puede dejar que todo funcione de forma automática o seguir utilizando el pedal de cambio, pero sin necesidad de intervenir con la mano izquierda. El sistema actúa mediante actuadores electrónicos que sincronizan cada transición en función de la carga del motor y la situación de conducción, buscando siempre suavidad y precisión.

BMW da un paso decidido con el ASA (Automated Shift Assistant) / Markus Jahn

En marcha, esto se traduce en una experiencia especialmente fluida en ciudad o en viajes largos, donde la ausencia de embrague reduce la fatiga. Pero también mantiene cierto margen de control para quien quiere seguir interactuando con la caja de cambios, aunque de forma más sencilla.

Yamaha propone una reinterpretación distinta con su Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission), introducido en modelos como la MT-09 y más recientemente la Tracer 7. En este caso, no solo desaparece el embrague, sino también el pedal de cambio tradicional. Las marchas se gestionan desde el manillar mediante pulsadores, lo que transforma completamente la ergonomía y la relación con la moto.

Yamaha propone una reinterpretación distinta con su Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission) / Yamaha

El sistema permite alternar entre un modo automático y uno manual, donde el conductor decide cuándo cambiar, pero sin embrague. Este planteamiento acerca la experiencia a algo más electrónico, más cercano a la lógica de otros vehículos, pero sin perder la esencia de una caja de cambios convencional. En plataformas derivadas de la MT-09, como las sport turismo de la familia Tracer 9 y Tracer 7, este tipo de tecnología encaja de forma natural por orientación y uso.

Honda, por su parte, opta por una vía más progresiva con el e-Clutch, presente inicialmente en modelos como la CB650R y la CBR650R, y estrenado este año en la XL750 Transalp, CB750 Hornet, NX500, CB500 Hornet y CBR500R. Aquí no desaparece nada: ni maneta ni pedal. La diferencia es que el sistema puede accionar el embrague automáticamente en situaciones clave, como arrancar, detenerse o cambiar de marcha.

Honda, por su parte, opta por una vía más progresiva con el e-Clutch / Honda

Esto permite conducir sin usar la maneta si se desea, pero también mantener el control manual en cualquier momento. Es una solución que no rompe con los hábitos del motorista, sino que los complementa. En el día a día, reduce errores, suaviza las transiciones y facilita la conducción en tráfico sin obligar a reaprender desde cero.

Los tres sistemas coinciden en sus objetivos. Buscan hacer la moto más accesible, reducir la carga de trabajo y mejorar la fluidez de conducción. Son especialmente útiles en entornos urbanos, en trayectos. Pero también plantean una nueva forma de entender la relación entre piloto y máquina.

BMW ASA (Automated Shift Assistant), / BMW

No están exentos de límites. Para quienes entienden la conducción como un ejercicio puramente mecánico, la automatización puede restar implicación. Aquí Honda ha sabido jugar su baza sin renunciar a la maneta del embrague. Además, cada sistema tiene su propia lógica de funcionamiento, lo que implica un periodo de adaptación. Y, como toda tecnología avanzada, añade complejidad técnica al conjunto.

Aun así, su implantación en modelos de media y alta cilindrada demuestra que no son soluciones experimentales, sino una evolución real del mercado. Desde una maxitrail como la R 1300 GS hasta una naked como la MT-09 o una deportiva de media cilindrada como la CBR650R, la automatización ya no es una excepción.

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Yamaha Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission), / Yamaha

El cambio, nunca mejor dicho, ya está en marcha. Y no plantea sustituir la conducción tradicional, sino ampliarla. Porque ahora, más que elegir moto, también se empieza a elegir cómo queremos conducirla. De hecho, Honda mostró el camino cuando en 2010 lanzó la VFR1200F con DCT (Dual Clutch Transmission), sistema de transmisión de doble embrague, recibido inicialmente por la comunidad motera con escepticismo y actualmente toda una referencia y éxito de ventas en los modelos que lo montan. Tiempo al tiempo con los cambios automáticos. El debate está servido.