Audi RS 5 inicia pedidos en España, tras conocer su precio y equipamiento

El Audi RS 5 entra oficialmente en fase comercial en España, de modo que ya se puede configurar y encargar. La marca confirma un precio de partida de 125.900 euros para la berlina y de 128.000 euros para el RS 5 Avant, y habla de que las primeras entregas se harán en verano.

Audi RS 5 Sedan y Audi RS 5 Avant / TSP

Hasta ahora el protagonismo del modelo había girado en torno a su condición de primer híbrido enchufable de Audi Sport, pero Audi pone el foco ahora en su comportamiento dinámico, gracias a un sistema de tracción que introduce una solución técnica inédita en un modelo de serie y que busca cambiar la forma en que el coche gestiona la potencia al salir de una curva o al corregir una trayectoria.

Se trata del sistema quattro con Dynamic Torque Control, que incorpora por primera vez una vectorización electromecánica del par en el eje trasero. En la práctica, esto significa que el coche puede repartir la fuerza entre las ruedas posteriores con una precisión muy superior a la de los sistemas mecánicos tradicionales y hacerlo incluso cuando el conductor levanta el pie del acelerador o está frenando. El sistema es capaz de generar diferencias de hasta 2.000 Nm entre las ruedas traseras y reaccionar en apenas 15 milisegundos, un margen que en la práctica equivale a una décima de un parpadeo.

Todo ello se traduce en un paso por curva y más estable y rápido cuando se busca tracción al acelerar, pero también a un comportamiento más predecible cuando se circula rápido. La marca insiste en que el objetivo no es solo mejorar la eficacia, sino también facilitar el control del vehículo en situaciones límite.

Audi RS 5 Sedan / Audi

La estrategia con todo esto es mantener la identidad RS en sensaciones y respuesta, mientras la tecnología híbrida enchufable permite cumplir con los requisitos de eficiencia y emisiones actuales. Audi no quiere que la nueva condición PHEV del modelo vaya en detrimento de las prestaciones que esperan los amantes de los RS más puros.

En paralelo, la arquitectura electrónica del vehículo también gana protagonismo. El sistema central de control integra las funciones de transmisión y suspensión en una única plataforma informática que analiza el estado del coche y las acciones del conductor en tiempo real, anticipando por ejemplo la intención de giro antes de que se produzca.

Interior del Audi RS 5 / Audi

En el día a día, esto se traduce en un coche que intenta reaccionar antes de que el conductor perciba la pérdida de estabilidad o la falta de tracción, algo especialmente relevante en un modelo que combina altas prestaciones con un peso elevado, consecuencia directa de la electrificación.

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Equipamiento confirmado

Con la apertura de pedidos también se concreta el equipamiento de serie en España, donde el paquete Audi Sport se incluye desde el inicio como parte de la configuración estándar. Esto se traduce en elementos claramente orientados a la conducción deportiva, como paragolpes específicos, llantas de 21 pulgadas, un sistema de escape RS y una velocidad máxima que puede alcanzar 285 km/h.