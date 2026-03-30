Volkswagen pisa el acelerador en China: así es el ID.UNYX 08, su primer SUV eléctrico desarrollado con XPeng

La estrategia de Volkswagen, "en China, para China", avanza un paso más con el lanzamiento de su primer SUV eléctrico desarrollado 100% localmente. Se trata del Volkswagen ID.UNYX 08, un modeo creado junto a la marca colaboradora Xpeng.

El ID.UNYX 08 marca un hito industrial y da continuación una nueva etapa basada en tecnología local, desarrollo ultrarrápido y plataformas digitales propias que ya empezó con el desarrollo de la nueva arquitectura eléctrica del grupo, CEA.

Volkswagen ID.UNYX 08, para competir local

El ID.UNYX 08 ya ha entrado en producción en Hefei y su desarrollo en conjunto con Xpeng ha durado 24 meses, un ritmo que en Europa parece precipitado pero al que los fabricantes chinos están más que acostumbrados.

Este SUV eléctrico de gran tamaño (cinco metros de largo, por casi dos de ancho y 1,67 de alto), está completamente conectado y nace específicamente para el mercado chino, donde Volkswagen ha perdido terreno frente a rivales como BYD o Geely. Así, el ID.UNYX 08 nace como un contrataque más tecnológico y competitivo para adaptarse al cliente local con más software y más conectividad.

Volkswagen ID.UNYX 08. / Volkswagen

Más allá del coche en sí, el ID.UNYX 08 forma parte de algo más grande: el desarrollo de la China Electronic Architecture (CEA), una nueva plataforma electrónica del grupo alemán creada junto a Xpeng. Esta arquitectura será el pilar de los futuros modelos del grupo en China y permitirá desarrollar coches hasta un 30% más rápido, reducir costes hasta un 40% frente a plataformas anteriores e integrar software, conectividad y conducción asistida de forma más avanzada.

20 modelos solo en 2026

Pese a que el Volkswagen ID.UNYX 08 parte del Xpeng G9, de ahí su rápido desarrollo, el modelo en sí actúa como puente hacia esta nueva generación de vehículos definidos por software que Volkswagen lanzará en masa en China.

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Este primer SUV es parte de un plan mucho grande. Volkswagen está preparando su mayor ofensiva eléctrica en China con más de 20 nuevos modelos previstos solo en 2026 y hasta 50 antes de 2030. La media, según los cálculos de los responsables de Volkswagen en China, se estiman en un lanzamiento de un nuevo coche eléctrico cada dos semanas, un ritmo que desde Volkswagen consideran "velocidad china".