Skoda apunta alto con el Peaq, un SUV eléctrico de hasta siete plazas y más de 600 km

Con el Skoda Peaq, la marca checa prepara el asalto a la parte del segmento eléctrico, y lo hace con un SUV que prioriza espacio, autonomía y comodidad en viajes largos. Está previsto que llegue a mediados de 2026 y que se convierta en el modelo eléctrico más grande del catálogo.

La longitud de este nuevo modelo se sitúa cerca de los 4,9 metros, con una distancia entre ejes de 2.965 mm, y eso se le otorga una gran habitabilidad para cinco o siete adultos según la configuración elegida. La capacidad de carga también juega un papel importante. En la versión de cinco plazas alcanza hasta 1.010 litros de maletero, mientras que la variante de siete plazas se queda en 299 litros. Además, hay un compartimento adicional bajo el capó delantero (frunk) de 37 litros, pensado para guardar cables u objetos pequeños.

Vista lateral del Skoda Peaq / Skoda

En el apartado mecánico se cuenta con tres variantes denominadas 60, 90 y 90x, con potencias comprendidas entre 200 CV y 300 CV (150 kW y 220 kW), lo que permite cubrir desde un uso más racional hasta versiones más deportivas. Las versiones 90 y 90x superan los 600 kilómetros de autonomía, una cifra que sobre el papel permite viajes largos sin necesidad de planificar demasiadas paradas. En condiciones de carga rápida en corriente continua, el sistema permite pasar del 10% al 80% en 28 minutos, mientras que la variante 60 logra ese mismo nivel en 27 minutos.

Recarga del Skoda Peaq / Skoda

En el caso de la versión 90x, equipada con tracción total, la aceleración de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos deja claro que no se trata solo de un coche familiar, sino también de un modelo de altas prestaciones. La gama incluirá desde el lanzamiento una versión Sportline, reconocible por detalles exteriores en negro brillante, llantas de 20 pulgadas de serie —con opción de 21 pulgadas— y un interior con enfoque más deportivo.

Máximo confort

El Peaq quiere ofrecer un interior cómodo durante, independientemente del tiempo que se pase en él. Para ello dispone de elementos como el paquete opcional Relax, que incluye asientos con función de masaje, reposapiernas y programas específicos de bienestar que actúan sobre climatización, iluminación y postura, un enfoque que apunta directamente a los viajes largos en familia. El modelo incorpora además el mayor techo panorámico instalado hasta ahora en un Skoda, dividido en nueve segmentos con control electrocrómico, lo que permite regular la entrada de luz sin necesidad de una cortinilla tradicional. Este techo aporta luminosidad extra y una gran sensación de amplitud.

Skoda Peaq / Skoda

En el apartado tecnológico, el conductor se encuentra con una pantalla central vertical de 13,6 pulgadas basada en Android, acompañada por un cuadro digital de 10 pulgadas y la opción de un head-up display con funciones de realidad aumentada. A esto se suma la llave digital móvil, que permite utilizar el coche desde un smartphone o smartwatch, algo especialmente útil cuando lo usan varios conductores. El sistema de sonido también busca diferenciarse. Este Skoda incorpora un equipo premium desarrollado junto a Sonos, pensado para ofrecer una experiencia envolvente en el habitáculo y reforzar la sensación de calidad percibida.

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Este SUV eléctrico también quiere facilitar la vida diaria con soluciones como el Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos eléctricos externos desde la batería del coche, y el Vehicle-to-Home (V2H), capaz de suministrar energía a una vivienda o edificio cuando se utiliza la infraestructura adecuada. También hay detalles prácticos que pasan desapercibidos hasta que se necesitan, como escobillas con rociadores integrados, carga inalámbrica para dos teléfonos con hasta 25 W o una mesa plegable en el interior.