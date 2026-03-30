Roadsurfer impulsa el turismo en camper con una fórmula de alquiler sencilla y variada

El turismo en camper ha dejado de ser una opción minoritaria reservada a viajes largos o perfiles muy concretos. En los últimos años ha ido ganando presencia en España, donde cada vez es más habitual ver este tipo de vehículos en rutas de fin de semana, escapadas cortas o periodos vacacionales como la Semana Santa que tenemos a la vuelta de la esquina. Parte de ese crecimiento se explica por la aparición de empresas especializadas que han simplificado el acceso a este formato de viaje.

Parte de la gama de Roadsurder / Edgar Vivó

Una de ellas es Roadsurfer, una compañía fundada en 2016 que hoy cuenta con una flota en torno a los 10.000 vehículos, presencia en múltiples países y bases operativas en ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Lo que ofrecen es el alquiler de campers y autocaravanas, aunque su propuesta va más allá del simple vehículo. La compañía ha desarrollado un ecosistema de servicios que incluye asistencia en carretera, kilometraje ilimitado, equipamiento completo y una plataforma propia para localizar lugares donde pernoctar.

Y para vivir en primera persona cómo se disfruta de todos estos servicios, realizamos recientemente una escapada corta desde Valencia hasta el Delta del Ebro. La jornada comenzó en las instalaciones de Roadsurfer en Valencia, donde recogimos una Volkswagen California Ocean, con todo lo necesario para el viaje (ropa de cama, menaje, cable decarga…). La California es un modelo muy conocido dentro del mundo camper y sigue siendo una referencia por su equilibrio entre tamaño, confort y facilidad de uso. Desde los primeros kilómetros quedó claro que no se trata de un vehículo complicado de manejar. Al contrario, la sensación al volante es sorprendentemente similar a la de un turismo convencional.

Roadsurfer Family Finca / Edgar Vivó

La dirección resulta precisa, la respuesta del motor es progresiva y la posición de conducción no exige adaptación. Incluso en autopista, donde las dimensiones adicionales podrían hacer pensar en una conducción más exigente, la Volkswagen California se mostró estable y cómoda, con un comportamiento muy predecible. Otro detalle que llamó la atención durante el trayecto fue el consumo. En condiciones reales de viaje (aunque sin mucha carga ni pasajeros) con un ritmo normal y sin una conducción especialmente cuidadosa, el gasto medio se situó entre 7 y 8 litros a los 100 kilómetros; muy bueno para un vehículo de este tamaño y peso.

Llegada al Delta y la vida a bordo

El trayecto hasta el Delta del Ebro transcurrió sin complicaciones, lo que permitió centrarse en lo esencial: comprobar cómo se adapta una camper a una escapada corta. Esa es una de las claves de este tipo de vehículos, que ya no se utilizan únicamente para vacaciones largas, sino también para viajes de uno o dos días.

Roadsurfer Road House / Edgar Vivó

Tras completar la ruta y disfrutar de las actividades previstas en el entorno del Delta, la jornada terminó en el Tamarit Beach Resort, el lugar elegido para la pernocta. Allí fue posible experimentar de forma directa la vida a bordo del vehículo. El espacio interior de la Volkswagen California está bien aprovechado y permite realizar las tareas básicas con cierta comodidad. No es una vivienda sobre ruedas, pero sí un entorno funcional que cubre las necesidades esenciales de una noche fuera. Las camas son muy confortables, el aislamiento cumple su función y la climatización sorprendentemente estable durante toda la noche.

Una gama pensada para perfiles muy distintos

Aunque la California fue el modelo más cercano a la experiencia personal de conducción, durante la jornada también tuvimos la oportunidad de conocer otros vehículos de la gama de Roadsurfer.

Por ejemplo, la Couple Cottage está claramente orientada a personas que buscan algo más de espacio y autonomía, con un interior más amplio y equipamiento pensado para estancias algo más prolongadas. En un escalón superior aparece la Road House, un modelo que incorpora baño completo y mayor capacidad interior, lo que facilita viajes más largos sin depender tanto de infraestructuras externas.

La opción más familiar es la Family Finca, diseñada para alojar a varios ocupantes con comodidad y ofrecer un entorno interior más versátil. Este tipo de vehículos demuestra que el concepto de camper no es uniforme, sino que abarca desde modelos compactos hasta formatos más cercanos a una autocaravana. Pero la oferta de Roadsurfer no se limita a estas, sino que cuenta con más opciones pensada para casi cualquier finalidad.

Ruta con Roadsurfer / Roadsurfer

Esa variedad es, probablemente, uno de los factores que, junto a la facilidad de contratación, explica el gran crecimiento de la compañía. No todos los viajeros tienen las mismas necesidades, y disponer de alternativas adaptadas a cada perfil facilita que el uso de estos vehículos se extienda a públicos más amplios.

A esto cabe sumar además los otros servicios asociados al vehículo. El kilometraje ilimitado, la asistencia en carretera o el equipamiento incluido reducen la incertidumbre que a menudo acompaña a este tipo de viajes, especialmente para quienes se estrenan en el mundo camper.

Roadsurfer Family Finca / Edgar Vivó

En ese sentido, una herramienta interesante es roadsurfer spots, la plataforma desarrollada por la propia compañía para buscar y reservar parcelas o campings. Su funcionamiento es sencillo y permite localizar lugares donde dormir sin necesidad de planificar con mucha antelación, algo que encaja bien con la filosofía flexible de este tipo de escapadas.

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La conclusión tras esta breve ruta es bastante clara. Viajar en camper ya no requiere grandes inversiones, preparativos ni largos periodos de vacaciones. Vehículos como la Volkswagen California permiten organizar una salida con relativa facilidad, sin complicaciones y con un nivel de confort sobresaliente para disfrutar del trayecto y del destino.