Si pensabas que un coche de 280.000 euros es caro y exclusivo, espera a ver el programa Manufaktur de Mercedes-Maybach

En el mundo del automóvil de lujo, la personalización ya no es un extra decorativo, es parte esencial de la experiencia. Y Mercedes‑Maybach ha elevado este concepto a su máxima expresión con el programa de personalización más exclusivo dentro de su oferta: Manufaktur.

El programa Manufaktur de Mercedes‑Maybach está pensado para que cada cliente pueda crear un coche único que refleje su estilo y personalidad, permitiendo elegir entre colores, materiales y accesorios. Para la gama Maybach, la oferta de Manufaktur se amplía con cerca de 50 pinturas nuevas y más de 25 opciones adicionales de tapizados interiores, que incluyen colores, texturas y materiales especialmente seleccionados para crear ambientes exclusivos y personales.

¿Qué puedes personalizar?

Pero este programa quiere ir más allá del configurador tradicional. Aquí no se trata simplemente de seleccionar entre opciones preestablecidas, sino que Mercedes-Maybach concibe cada coche como una obra a medida. El cliente colabora directamente con especialistas para definir cada detalle, desde la pintura exterior hasta los acabados interiores, costuras o elementos decorativos específicos que no están disponibles en el catálogo estándar de opciones.

Entre las posibilidades que ofrece oficialmente Mercedes‑Maybach destacan:

Ejemplo de interior del programa Manufaktur. / Mercedes-Benz

Colores de carrocería exclusivos, con una selección ampliada de nuevos tonos dentro de MANUFAKTUR.

Tapizados y detalles interiores de alta gama, con acabados que se adaptan a gustos personales y sensaciones específicas.

Elementos adicionales como listones de umbral iluminados, cojines personalizados o alfombrillas a medida, pensados hasta en la experiencia de cada viaje.

Además, herramientas digitales como el Visualiser permiten al cliente ver cómo queda su elección incluso antes de que se produzca el vehículo, lo que fortalece la sensación de control creativo sobre el resultado final.

Ejemplo de interior del programa Manufaktur. / Mercedes-Benz

Al contrario de lo que podría pensarse de un proceso totalmente artesanal, Manufaktur combina el trabajo manual con técnicas modernas y digitalizadas. En las instalaciones de Sindelfingen, los especialistas que trabajan cada componente con precisión, desde costuras hasta elementos visuales, asegurando que cada pieza encaje con la visión del cliente.

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Esta mezcla de tradición artesanal y tecnología avanzada también forma parte de la identidad de Mercedes‑Maybach como marca: coches concebidos no solo como medios de transporte, sino como espacios personales y expresiones de estilo de vida sofisticado.