Kia apuesta decidida por la electrificación y con la llegada del pequeño EV2 que empieza a comercializarse en nuestro mercado, ya son siete los modelos eléctricos que constituyen su gama. Sin embargo, este EV2 es el más importante porque le va a aportar a la marca un notable volumen de ventas aunque sea a costa de su hermano mayor el EV3 que ahora ha sido el modelo rey de la marca.

Este EV2 tiene todos los argumentos para acaparar la atención. Es compacto, se ofrece con dos alternativas de batería, dos configuraciones internas y un equipamiento de serie en la versión más básica muy completo y una tecnología preparada para el futuro.

Kia EV2: Un rival de cuidado en el segmento / KIA

Compacto pero amplio

Este EV2 sigue los mismos pasos que el EV3, con un frontal de morro alto y vertical, ruedas en los extremos con voladizos muy pequeños, grupos ópticos verticales en el frontal y unos pilotos traseros pequeños y en una disposición muy personal. Los pasos de rueda están bien remarcados y las llantas de diseño también originales pueden ser de 16 o 18 pulgadas que en el acabado GT son de 19.

Este nuevo EV2 es más compacto ya que mide 4,06 metros de longitud, 1,80 metros de ancho, 1,58 de alto y ofrece una distancia entre ejes de 2,57 metros. Desarrollado sobre la misma plataforma que el EV3, se ha concebido de acuerdo a los gustos y necesidades de los conductores europeos y además tiene sello totalmente europeo ya que se hace en la planta de Zilina, Eslovaquia.

El interior es muy amplio para su tamaño exterior y ofrece mucho espacio en cualquiera de sus plazas. El salpicadero presenta un diseño simple pero bien ordenado, con tres pantallas, una de 12,3 pulgadas para la instrumentación, otra de 5,3 pulgadas para la climatización y una táctil de 12,3 pulgadas para el navegador y sistema de infoentretenimiento con la conectividad para Apple CarPlay y Android Auto.

El interior es muy amplio para su tamaño exterior y ofrece mucho espacio en cualquiera de sus plazas / KIA

Cuatro o cinco plazas

El coche puede ofrecer cinco plazas o, después del verano y con un sobrecosto de 300 euros, cuatro plazas. En este último caso, la banqueta de la segunda plaza puede desplazarse longitudinalmente 16 centímetros. Esto incide de lleno en la capacidad del maletero. En el caso de las cinco plazas ocupadas, ofrece 362 litros y con cuatro plazas 403. Abatiendo los asientos traseros se puede llegar a los 1.200 litros.

En líneas generales, en cualquiera de las dos opciones, la presentación es más que correcta, tanto en calidad de materiales como en ajustes.

Abatiendo los asientos traseros se puede llegar a los 1.200 litros de capacidad / KIA

Un motor, dos baterías

El motor eléctrico que equipa al EV2 rinde 147 CV que permiten impulsar el vehículo a una velocidad máxima de 160 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Se ofrece con dos baterías. Inicialmente llega con una de 42,2 kWh que le permite disponer de una autonomía de 317 kilómetros.

En unos meses se ofrecerá también otra de 61 kWh con una autonomía de 453 kilómetros. La arquitectura de las dos baterías es de 400 voltios y la recarga en corriente alterna puede hacerse hasta 11 kW y 22 kW de potencia mientras que en corriente continua pueden cargar hasta 118 kW. A través de las levas ubicadas detrás del volante se pueden elegir tres modos de conducción.

Kia EV2: Un rival de cuidado en el segmento / KIA

Uno de los aspectos positivos del EV2 es el magnífico trabajo realizado en materia de insonorización, lo que sumado al silencio propio del funcionamiento eléctrico del motor, hacen que el confort de marcha sea muy bueno.

El coche se ofrece inicialmente en dos acabados, Air y Earth y sus precios con todas las ayudas aplicadas son 19.599 y 24.460 euros respectivamente.