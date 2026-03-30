Jaecoo 8 SHS, el nuevo SUV híbrido enchufable de más de 400 CV por unos 50.000 euros

El mercado de los SUV híbridos enchufables continúa creciendo y Jaecoo acaba de presentar una propuesta muy ambiciosa para el segmento, su nuevo Jaecoo 8 SHS. Este SUV de gran tamaño se posiciona como el buque insignia de la marca con un planteamiento que combina espacio, tecnología y unas cifras de rendimiento poco habituales en su categoría. Con hasta siete plazas, una gran capacidad de carga y un sistema híbrido de 428 CV, su objetivo es competir en la parte alta del segmento D con un enfoque cercano al de modelos premium.

Desde el primer vistazo, el Jaecoo 8 SHS deja claro su posicionamiento con 4,82 metros de longitud, 1,93 metros de anchura, 1,71 metros de altura y una distancia entre ejes de 2,82 metros, situándose entre los SUV más amplios de su segmento. Estas proporciones no solo influyen en su presencia en carretera, sino que tienen un impacto directo en la habitabilidad. El interior ofrece un espacio notable y, además, la posibilidad de elegir entre configuraciones de cinco y siete plazas.

Jaecoo 8 SHS. / Jaecoo

El apartado práctico es otro de los grandes argumentos del modelo. El maletero ofrece 738 litros de capacidad en condiciones normales, una cifra ya destacada, que puede ampliarse hasta los 2.021 litros si se abaten los asientos. Incluso en la versión de siete plazas, con todas las filas en uso, mantiene un volumen de 200 litros que permite un uso razonable en el día a día.

Un consumo realmente notable

En el plano mecánico es donde el Jaecoo 8 SHS quiere marcar mayores diferencias. Su sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina 1.5 turbo con tres motores eléctricos para ofrecer una potencia total de 428 CV y un par máximo de 580 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Su mecánica PHEV le permite tener un consumo homologado de solo 2,1 l/100 km y una autonomía eléctrica de hasta 134 kilómetros.

Gran parte de este rendimiento se debe a su avanzada arquitectura híbrida. A diferencia de otros modelos, este sistema puede funcionar como un vehículo eléctrico puro, como un híbrido en serie o como un híbrido en paralelo, adaptándose automáticamente a cada situación de conducción. Esta versatilidad le permite optimizar tanto el consumo como la entrega de potencia en función del entorno, ya sea en ciudad, carretera o autopista.

Jaecoo 8 SHS. / Jaecoo

A pesar de su enfoque confortable, este SUV no renuncia a ciertas capacidades fuera de carretera. La tracción total eléctrica inteligente, los distintos modos de conducción adaptados a superficies como nieve o arena, y una suspensión adaptativa electromagnética permiten afrontar condiciones complicadas con mayor seguridad. Además, su capacidad de vadeo de hasta 600 milímetros refuerza ese carácter versátil.

El interior refuerza su posicionamiento con una clara orientación hacia el confort y la tecnología. El salpicadero está dominado por una doble pantalla panorámica de 12,3 pulgadas que integra la instrumentación y el sistema multimedia, acompañada por un Head-Up Display con realidad aumentada que proyecta la información directamente en el campo de visión del conductor. La calidad percibida también juega un papel importante, con el uso de materiales como el cuero Nappa, superficies con acabados que imitan la madera y un techo con tacto tipo ante que contribuye a crear una atmósfera más sofisticada. Todo ello se completa con iluminación ambiental configurable.

Jaecoo 8 SHS. / Jaecoo

Precio del nuevo Jaecoo 8 SHS

El equipamiento destaca por incorporar soluciones poco habituales en este segmento. Los asientos delanteros no solo cuentan con calefacción y ventilación, sino también con función de masaje, mientras que la segunda fila también dispone de calefacción y ventilación. El sistema de sonido, firmado por Sony, incluye 14 altavoces y presenta una característica diferencial: algunos de ellos están integrados en los reposacabezas, lo que permite funciones como escuchar llamadas o indicaciones de navegación sin interrumpir la música en el resto del habitáculo. A esto se suman elementos como un cargador inalámbrico de 50W con sistema de refrigeración o el acceso mediante tarjeta NFC.

En este sentido, el Jaecoo 8 SHS también destaca por su completo ecosistema digital. Incorpora una cámara de visión 540 grados que permite visualizar todo el entorno del vehículo, incluyendo una función de vista inferior que resulta especialmente útil en maniobras o conducción fuera del asfalto. El sistema de control por voz permite gestionar múltiples funciones de forma natural, mientras que la conectividad total y la aplicación móvil permiten interactuar con el vehículo de forma remota.

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Jaecoo 8 SHS. / Jaecoo

Uno de los aspectos más competitivos del Jaecoo 8 SHS es la relación entre la calidad, el equipamiento y el precio. En el mercado español parte desde 52.900 euros en su versión de cinco plazas, mientras que la variante de siete plazas se sitúa ligeramente por encima, en torno a 53.749 euros. Teniendo en cuenta ofertas y las ayudas del plan Auto+ que están por venir, este precio podría incluso bajar de los 50.000 euros.