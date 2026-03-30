Semana Santa
La Guardia Civil advierte de la importancia de esta señal para esta Semana Santa
A través de sus redes sociales, el cuerpo de seguridad ha querido hacer una recomendación para todos los conductores
Conducir exige mantener la atención en todo momento. En cada trayecto no solo está en juego la seguridad del propio conductor, sino también la de todas las personas que comparten la vía: otros vehículos, motoristas, ciclistas y peatones. Un simple despiste puede convertirse en una situación de riesgo en cuestión de segundos.
Por ello, la Guardia Civil ha querido dar un consejo a los conductores en sus redes sociales para que circular esta Semana Santa sea mucho más seguro. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre la señal de la que están hablando.
La señal P-24
La señal sobre la que está hablando la Guardia Civil está recogida en el Catálogo oficial de señales de circulación (Señal P-24) y forma parte del Reglamento General de Circulación, perteneciendo al catálogo de señales verticales de advertencia de peligro.
En ella podemos ver un ciervo saltando, aunque también indica la presencia de otros animales, como pueden ser jabalíes. A menudo la encontrarás en carreteras secundarias (también en autopistas), y debes tener cuidado. Estas son las recomendaciones que debes seguir según la Guardia Civil:
- Reduce la velocidad.
- Aumenta la atención sobre la conducción.
- Evita maniobras bruscas.
Las distracciones más habituales
Además de estar pendiente de la conducción cuando veas esta señal, es importante que en los viajes que hagas esta Semana Santa no tengas ninguna distracción para poder desplazarte de manera segura. Entre las distracciones más comunes se encuentran manipular el GPS mientras el vehículo está en marcha, abrir la guantera para buscar algún objeto, comer o beber durante la conducción o mantener discusiones dentro del coche.
Sin embargo, la principal causa de distracción sigue siendo el teléfono móvil. Aunque solo se consulte la pantalla durante un segundo, ese breve instante es suficiente para recorrer varios metros sin prestar atención a lo que ocurre en la vía.
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