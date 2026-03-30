Hay un país de la UE que ya permite que los menores de 18 años conduzcan solos, ¿acabará pasando también en España?

Uno de los símbolos que tradicionalmente ha marcado el alcanzar la mayoría de edad ha sido conseguir el carnet de conducir. Cumplir los 18 años es sinónimo de poder ponerse al volante de un coche, con la libertad (y responsabilidad) que eso conlleva.

No obstante, en algunos países europeos, los jóvenes de 17 años se pueden poner a los mandos de un vehículo siempre que vayan acompañados de un adulto. De hecho, el año pasado, la Unión Europea aprobó una nueva normativa que estandariza esta posibilidad. Aunque por el momento en España solo está puesta sobre la mesa, el texto aprobado por la UE acabará transponiéndose a la legislación española.

Como novedad, y sin salir de la Unión Europea, hay un país que ya ha dado un paso más allá y permite que sus jóvenes de 17 años conduzcan sin ningún tipo de supervisión. Y el experimento no ha salido del todo bien.

En DInamarca puedes conducir con 17 años

Se trata de Dinamarca, un país donde los menores de 18 ya podían conducir si iban acompañados. El pasado 1 de julio de 2025, el gobierno danés decidió dar aún más libertad a sus adolescentes, permitiéndoles conducir solos entre las cinco de la mañana y las ocho de la tarde. Durante las horas nocturnas sí deben ir con un copiloto apto o, de lo contrario, se enfrentarán a una multa de entre 3.000 y 4.000 coronas (400 y 535 euros), dependiendo de la reincidencia.

El objetivo de esta medida es que los jóvenes adquieran experiencia al volante cuanto antes para que se conviertan en conductores experimentados lo antes posible, pero no solo. Y es que, eliminando la obligatoriedad de ir con un adulto durante el día, los jóvenes de zonas con una menor red de transporte público ganan libertad de esta manera. Eso sí, antes de empezar a conducir, es necesario contactar con la compañía de seguros y especificar que un menor de 17 años conducirá solo.

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Si bien esta nueva normativa es positiva sobre el papel, una compañía de seguros nórdica ha alertado que tras su implementación ha habido un auge de las infracciones de tráfico, sobre todo de excesos de velocidad. La aseguradora Gjensidige ha constatado que en el segundo semestre de 2025, en Dinamarca, se registraron 1.085 sanciones contra conductores de 17 años, casi el doble de la primera mitad del año, cuando la compañía de un adulto era obligatoria. Uno de los factores que ha afectado a este crecimiento de las infracciones es esa misma ausencia de una figura de 'autoridad', que sirve de freno y límite para el adolescente al volante.