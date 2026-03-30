Los conductores españoles anticipan un gasto de 100€ en multas esta Semana Santa

Según una nueva encuesta sobre los ‘Hábitos de conducción de los españoles’, el 54% de los españoles sitúa en 100€ el gasto previsto en multas esta Semana Santa, mientras que un 14% lo eleva hasta los 200€. Todo ello en uno de los mayores picos de movilidad del año, en el que, de acuerdo con la DGT, se registran más de 15 millones de desplazamientos por carretera concentrados en apenas diez días.

Coyote -proveedor especializado en asistencia a la conducción y alertas de radares- revela que los conductores españoles anticipan el riesgo de sanción y el coste de las multas incluso antes de iniciar sus desplazamientos.

De hecho, el 44% de los encuestados asegura que realizará viajes por carretera de más de 300 kilómetros. El estudio revela además que el 39% de los encuestados ha recibido alguna multa de tráfico durante desplazamientos de Semana Santa o vacaciones en años anteriores.

El exceso de velocidad, principal motivo de sanción

El estudio confirma que el exceso de velocidad se posiciona como el principal motivo de multa en desplazamientos por carretera. Así lo indica el 49% de los conductores españoles, por delante del estacionamiento inadecuado (36%) y del incumplimiento de señales de tráfico (9%). Mientras tanto, el uso del teléfono móvil al volante (5%) y los adelantamientos indebidos (1%) tienen un peso significativamente menor.

Aunque el 85% de los encuestados asegura respetar siempre o casi siempre los límites de velocidad, la encuesta muestra una diferencia clara entre percepción y comportamiento real. El 65% reconoce haber superado el límite de velocidad en algún momento durante un viaje largo por carretera, ya sea por la dificultad para saber a qué velocidad circular o por un descuido al volante, con solo unos pocos km/h de más en el momento de la infracción.

De hecho, más de la mitad de los conductores encuestados percibe cierta complejidad en la normativa. Un 54% considera que los cambios en los límites de velocidad y la señalización son a veces confusos, mientras que un 30% los percibe como demasiado variables.

La tecnología gana protagonismo

Los cambios en los límites de velocidad, sumados a la presencia de radares de control de velocidad, son fuentes de estrés en la carretera. En cuanto a los controles de velocidad, los radares móviles son los que generan mayor preocupación (66%), seguidos de los drones o nuevas cámaras (44%) y los radares de tramo (33%).

La encuesta refleja también el papel creciente de la tecnología en la conducción. Así, un 58,8% de los encuestados afirma utilizar aplicaciones de asistencia a la conducción en sus desplazamientos, y un 91% considera que este tipo de herramientas ayuda a evitar multas.

Entre las funcionalidades más valoradas destacan las alertas de seguridad y riesgos (69%), las alertas de radares (56%) y la información sobre límites de velocidad (46%).